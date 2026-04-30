Raphaëlle Primet, élue communiste figure parmi les personnes détenues par l’armée israélienne après l’interception de la flottille. Fabien Roussel et Jean-Luc Mélenchon appellent la France à agir « de toute urgence »

Flottille pour Gaza : une élue française détenue, appels à mobilisation à Paris Raphaëlle Primet, élue communiste figure parmi les personnes détenues par l’armée israélienne après l’interception de la flottille. Fabien Roussel et Jean-Luc Mélenchon appellent la France à agir « de toute urgence »

L’élue communiste Raphaëlle Primet figure parmi les personnes détenues par l’armée israélienne après l’interception de la flottille humanitaire en route vers Gaza, ont indiqué plusieurs responsables politiques français.

Sur la plateforme sociale américaine X, le secrétaire national du Parti communiste français, Fabien Roussel, a appelé à la libération des militants, annonçant un rassemblement prévu à 18h30 place de la République à Paris.

« J’ai demandé au ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot d’intervenir immédiatement pour leur libération », a-t-il ajouté.

De son côté, le leader de La France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, a également dénoncé sur X une opération menée « dans les eaux internationales », évoquant des « bateaux endommagés » et des militants « kidnappés », appelant la France à agir « de toute urgence » pour leur libération et à condamner « des violations graves du droit international ».

« Mobilisation partout, RDV à 18H30 à Paris place de la République ! », a lui aussi insisté.

Selon les organisateurs de la Flottille mondiale Sumud, des navires militaires israéliens ont encerclé le convoi dans la nuit de mercredi à jeudi en eaux internationales, près de l’île grecque de Crète, brouillant les communications et coupant le contact avec 11 embarcations.

La flottille, transportant plus de 400 civils, visait à ouvrir un corridor maritime humanitaire vers Gaza et à acheminer de l’aide vers l’enclave, soumise à un blocus israélien depuis 2007.

Plusieurs pays, dont l’Espagne et la Türkiye, ont appelé à une « position internationale unifiée » face à l’intervention israélienne, dénonçant des actes de piraterie.