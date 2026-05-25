Episode de chaleur précoce : 18 départements de l’Ouest et de l’Île-de-France placés en vigilance jaune canicule

La France fait face à un épisode de chaleur « précoce et remarquable », selon Météo-France, qui a étendu lundi la vigilance jaune canicule à 18 départements de l’Ouest et de l’Île-de-France, dans un contexte de températures exceptionnellement élevées pour un mois de mai.

Dans un bulletin publié à 6h00, l’organisme météorologique a indiqué que la vigilance concernait notamment le Finistère, le Morbihan, l’Ille-et-Vilaine, la Loire-Atlantique, la Vendée, la Charente, les Deux-Sèvres ainsi que Paris et plusieurs départements de la petite couronne parisienne à partir de midi.

Selon Météo-France, « les maximales restent très élevées pour la saison », avec des températures comprises entre 30°C et 35°C sur une grande partie de la moitié nord du pays, tandis que le Sud-Ouest et la vallée du Rhône enregistrent localement jusqu’à 36°C.

L’épisode, qualifié d’inhabituel pour cette période de l’année, a également conduit à plusieurs records de chaleur nocturne dans l’Ouest du pays. À Lorient, le thermomètre affichait 20,1°C lundi à 6h00, dépassant le précédent record mensuel de 17,8°C datant de 1953. Des records ont également été enregistrés à Quimper avec 20,5°C et à Nantes avec 21°C, selon les données communiquées par Météo-France.

Cette vague de chaleur a également eu des conséquences sanitaires lors d’événements sportifs organisés dimanche. Dans la commune de Maisons-Alfort, une dizaine de participants à une course à pied ont été hospitalisés en urgence absolue après des malaises liés à la chaleur, selon les secours, cités par le média français franceinfo.

Dans les Alpes-Maritimes, les pompiers ont également recensé plusieurs victimes lors d’une autre épreuve sportive, dont trois personnes dans un état grave.

Les autorités appellent la population à limiter les efforts physiques aux heures les plus chaudes, à s’hydrater régulièrement et à porter une attention particulière aux personnes vulnérables.