Le fondateur de Telegram avait estimé que « dans la France de Macron, faire l'objet d'une enquête est la nouvelle Légion d'honneur »

Enquête visant X : Paris rejette les accusations de Durov et défend l'indépendance de sa justice Le fondateur de Telegram avait estimé que « dans la France de Macron, faire l'objet d'une enquête est la nouvelle Légion d'honneur »

AA / Istanbul / Mariem Njeh

La France a rejeté lundi les accusations du fondateur de Telegram, Pavel Durov, qui mettait en cause l'indépendance de la justice française dans le cadre de l'enquête visant le réseau social X. « La justice française est indépendante, et c'est précisément cette indépendance qui garantit que la loi s'applique sans interférence politique », a répondu le ministère français des Affaires étrangères sur X.

Paris a également repoussé l'argument de la liberté d'expression invoqué par Durov et Elon Musk. « La liberté d'expression n'est pas un bouclier pour les contenus illicites ou l'humiliation des femmes en ligne », a ajouté le Quai d'Orsay, précisant que « protéger les droits numériques signifie faire appliquer des règles qui assurent la sécurité des personnes, telle est l'approche française et européenne ».

Cette mise au point fait suite aux déclarations de Pavel Durov, qui avait accusé Paris de se servir des poursuites pénales comme d'un outil de répression de la liberté d'expression et de la vie privée, alors que le ministère américain de la Justice a refusé, selon le Wall Street Journal, d'apporter son concours à l'enquête française visant X.

« La France de Macron perd sa légitimité en instrumentalisant les enquêtes pénales pour réprimer la liberté d'expression et la vie privée », avait écrit Durov sur X, affirmant que Washington aurait justifié ce refus en qualifiant la procédure de « politiquement motivée ».

« Le bureau du procureur français affirme être indépendant, mais c'est inexact : les procureurs français sont recrutés, révoqués et promus par le gouvernement », a-t-il écrit, ajoutant que « la police judiciaire, qui fournit souvent des rapports trompeurs aux juges d'instruction, est également sous contrôle gouvernemental ».

Le parquet de Paris avait pour sa part affirmé que l'enquête était conduite « en toute indépendance, dans le respect du principe de séparation des pouvoirs ».

Contexte judiciaire

Ces échanges interviennent dans le contexte de la convocation d'Elon Musk, propriétaire de X, par le parquet de Paris dans le cadre d'une enquête ouverte en janvier 2025, portant notamment sur des soupçons de diffusion de contenus pédopornographiques, de création de « deepfakes » à caractère sexuel et d'atteintes au fonctionnement de systèmes informatiques. L'ancienne directrice générale de la plateforme, Linda Yaccarino, est également convoquée le 24 avril.

Selon le Wall Street Journal, le ministère américain de la Justice a informé les autorités françaises qu'il ne faciliterait pas leurs investigations visant X, à la suite d'une perquisition menée début février dans les locaux parisiens de la plateforme.

Elon Musk avait de son côté dénoncé une « attaque politique », estimant que la procédure visait à restreindre la liberté d'expression. La convocation s'effectue sous le régime d'une audition libre, procédure n'impliquant pas de contrainte judiciaire, et la présence de Musk reste incertaine. Le parquet a précisé que son absence ne ferait pas obstacle à la poursuite de la procédure.