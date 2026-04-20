À Gdansk, Paris et Varsovie cherchent à concrétiser leur rapprochement stratégique, entre coopération militaire, satellites et autonomie européenne face aux incertitudes transatlantiques

Emmanuel Macron en Pologne : dissuasion nucléaire et souveraineté européenne au cœur du sommet avec Donald Tusk À Gdansk, Paris et Varsovie cherchent à concrétiser leur rapprochement stratégique, entre coopération militaire, satellites et autonomie européenne face aux incertitudes transatlantiques

AA / Istanbul / Serap Dogansoy

Le président français Emmanuel Macron se rend ce lundi à Gdansk, en Pologne, pour un sommet avec le Premier ministre Donald Tusk, centré sur le renforcement de la coopération stratégique, notamment en matière de dissuasion nucléaire et de défense européenne.

Cette rencontre, présentée comme le premier sommet intergouvernemental franco-polonais, doit permettre la signature de plusieurs accords, en particulier dans les domaines des satellites de communication militaire, de l’industrie de défense et de la coopération énergétique. Elle intervient dans un contexte de tensions persistantes liées à la guerre en Ukraine et d’incertitudes sur la solidité de l’alliance avec les États-Unis.

Au cœur des discussions figure la proposition française de « dissuasion nucléaire avancée », annoncée début mars, visant à associer certains alliés européens aux capacités stratégiques de la France. Ce concept prévoit une participation dite « conventionnelle » des partenaires, c’est-à-dire non nucléaire, incluant des contributions à l’alerte avancée (détection précoce de menaces), à la défense aérienne ou encore à des opérations militaires de longue portée, tout en maintenant la décision finale d’emploi de l’arme nucléaire sous contrôle exclusif de Paris.

Les autorités françaises évoquent ainsi un possible « épaulement conventionnel » de la Pologne, dans un contexte marqué par la proximité géographique de Kaliningrad, enclave russe militarisée située à environ 150 kilomètres de Gdansk, et par la persistance de la menace sécuritaire en Europe orientale.

Au-delà du volet militaire, les discussions porteront également sur la notion de « préférence européenne » en matière d’équipements de défense, défendue par Paris, qui consiste à privilégier les industriels du continent dans les achats militaires, une approche parfois critiquée par des pays d’Europe de l’Est attachés au partenariat avec Washington.

Sur le plan énergétique, la visite pourrait aussi permettre au groupe français EDF de promouvoir sa candidature pour la construction d’une deuxième centrale nucléaire en Pologne, alors que Varsovie accélère sa transition énergétique.

Le sommet s’inscrit dans le prolongement du traité d’amitié et de coopération renforcée signé le 9 mai 2025 à Nancy, qui a élevé la Pologne au rang des principaux partenaires stratégiques de la France, aux côtés de l’Allemagne. Ce texte prévoit notamment une assistance mutuelle en cas d’agression armée et un approfondissement de la coopération dans les domaines militaire, industriel et énergétique.

La rencontre intervient également à un an d’échéances électorales majeures dans les deux pays, dans un contexte européen marqué par la montée des incertitudes géopolitiques. Elle doit permettre de tester la capacité du partenariat franco-polonais à se traduire en mesures concrètes, au-delà des engagements politiques.

Le programme prévoit notamment une visite symbolique de Gdansk, berceau du mouvement Solidarnosc, ainsi qu’une rencontre avec Lech Walesa, figure historique de la transition démocratique en Europe centrale.

Dans ce contexte, Paris et Varsovie entendent afficher une convergence stratégique accrue, avec pour objectif affiché de renforcer la souveraineté européenne face aux défis sécuritaires et aux recompositions de l’ordre international.

