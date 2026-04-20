« La liberté n’est pas un mot creux (…) la liberté est une lutte », a affirmé le président français, insistant sur la portée symbolique du parcours récipiendaire du jour

Emmanuel Macron décerne le premier Prix Geremek à l’acteur et metteur en scène franco-polonais Andrzej Seweryn « La liberté n’est pas un mot creux (…) la liberté est une lutte », a affirmé le président français, insistant sur la portée symbolique du parcours récipiendaire du jour

AA / Istanbul / Ben Amed Azize Zougmore

Lors d’une cérémonie organisée à Gdańsk, en marge de la Journée de l’amitié franco-polonaise, le président français a remis ce lundi le Prix Geremek à l’acteur et metteur en scène franco-polonais Andrzej Seweryn, en présence du Premier ministre polonais Donald Tusk.

Sociétaire honoraire de la Comédie-Française, Andrzej Seweryn a été salué pour un parcours artistique et civique marqué par un engagement constant en faveur de la liberté, du dialogue franco-polonais et des valeurs européennes.

Dans un discours ponctué de références historiques et d’humour, le chef de l’État français a évoqué plusieurs figures culturelles en soulignant leur appartenance à la mémoire commune européenne, citant notamment Marie Curie et Frédéric Chopin. Il a également affirmé, sourire aux lèvres, à propos du lauréat : « Ce prix Geremek va à un Français », tout en rappelant la double identité culturelle de l’artiste.

Le président a souligné l’ancrage franco-polonais d’Andrzej Seweryn, estimant que son parcours illustre la rencontre entre les deux cultures. « Vous avez choisi la scène pour changer le monde », a-t-il déclaré, saluant son engagement artistique et politique.

Revenant sur son expérience sous le régime communiste, le lauréat a rappelé le rôle du théâtre comme espace de liberté face à la propagande, ainsi que son engagement dans le mouvement Solidarność et son installation en France après les événements de 1968.

Le président a également insisté sur la portée symbolique de son parcours, affirmant : « La liberté n’est pas un mot creux (…) la liberté est une lutte », et qualifiant le récipiendaire de « figure de la liberté, de la fraternité et de la solidarité ».

La cérémonie a mis en avant la dimension européenne de ce prix, destiné à récompenser des parcours incarnant le dialogue entre la France, la Pologne et l’Europe.