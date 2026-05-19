« Notre dépendance aux énergies fossiles touche évidemment beaucoup de chaînes d’activité », a déclaré le président français, à l’ouverture d’un Conseil de planification écologique organisé à l’occasion d’un salon consacré à l’économie circulaire

Emmanuel Macron appelle à accélérer la planification écologique face aux dépendances énergétiques « Notre dépendance aux énergies fossiles touche évidemment beaucoup de chaînes d’activité », a déclaré le président français, à l’ouverture d’un Conseil de planification écologique organisé à l’occasion d’un salon consacré à l’économie circulaire

Le président français Emmanuel Macron a appelé mardi à un « réveil » en matière de transition écologique et énergétique, estimant que la dépendance européenne aux énergies fossiles constituait une menace pour la souveraineté, la compétitivité et la sécurité économique du continent.

S’exprimant à l’ouverture d’un Conseil de planification écologique organisé à l’occasion d’un salon consacré à l’économie circulaire, Emmanuel Macron a souligné que les récentes crises internationales, notamment la guerre en Ukraine et les tensions autour du détroit d'Ormuz, avaient révélé les fragilités liées à la dépendance aux hydrocarbures fossiles.

« Notre dépendance aux énergies fossiles touche évidemment beaucoup de chaînes d’activité », a déclaré le chef de l’État, évoquant également l’impact sur les engrais, la chimie lourde et les matières premières industrielles.

Le président français a défendu la stratégie énergétique de la France, fondée sur le nucléaire et les énergies renouvelables, estimant qu’elle permettait au pays de disposer de « l’un des mix énergétiques les plus efficaces ».

Selon Emmanuel Macron, la France est redevenue en 2025 exportatrice nette d’électricité avec près de 90 térawattheures exportés, après avoir connu une période d’importations en 2022.

Le chef de l’État a réaffirmé l’objectif de réduire la part des énergies fossiles dans la consommation française de plus de 60 % actuellement à moins de 40 % d’ici 2030.

Il a également plaidé pour une accélération des politiques d’électrification, de recyclage et de réutilisation des matériaux, estimant que l’économie circulaire renforçait la résilience industrielle face aux chocs internationaux.

Emmanuel Macron a par ailleurs dénoncé les discours opposés aux politiques environnementales, affirmant que « l’écologie est devenue une cible facile, en particulier pour les extrêmes ».

Le président français a enfin demandé au gouvernement d’engager de nouvelles concertations sur les dispositifs de consigne et les objectifs de recyclage afin de respecter les engagements européens de la France.

Ces déclarations interviennent dans un contexte marqué par des tensions géopolitiques persistantes et des incertitudes économiques mondiales, alors que la situation au Moyen-Orient frappe de plein fouet l’économie mondiale.

Depuis les frappes américaines et israéliennes contre l’Iran le 28 février, suivies de représailles iraniennes et de la fermeture du détroit d’Ormuz, les tensions restent élevées dans la région. Un cessez-le-feu instauré le 8 avril sous médiation pakistanaise demeure fragile, malgré sa prolongation par Donald Trump, qui maintient parallèlement un blocus maritime autour des ports iraniens.