Soupçons de pédopornographie, deepfakes et dérives algorithmiques : une audition libre à fort enjeu symbolique, sur fond de tensions avec Washington

Elon Musk convoqué à Paris : la justice française accentue la pression sur X Soupçons de pédopornographie, deepfakes et dérives algorithmiques : une audition libre à fort enjeu symbolique, sur fond de tensions avec Washington

AA / Istanbul / Serap Dogansoy

Le milliardaire américain Elon Musk est convoqué ce lundi par le parquet de Paris dans le cadre d’une enquête visant le réseau social X dont il est le propriétaire, portant notamment sur des soupçons de diffusion de contenus illicites et de manipulation des systèmes numériques.

Cette convocation, sous le régime d’une « audition libre », procédure permettant d’entendre une personne sans contrainte judiciaire, intervient alors que l’enquête ouverte en janvier 2025 s’est élargie à plusieurs infractions présumées. Parmi celles-ci figurent la complicité de diffusion d’images pédopornographiques, la création et la propagation de « deepfakes » à caractère sexuel, des contenus falsifiés générés par intelligence artificielle, ainsi que des atteintes au fonctionnement de systèmes informatiques.

Selon le parquet, ces investigations visent les responsables de la plateforme « en leur qualité de gérant de fait et de droit » au moment des faits. L’ancienne directrice générale de X, Linda Yaccarino, est également convoquée le 24 avril.

La présence des deux dirigeants reste incertaine. Dans le cadre d’une audition libre, les personnes concernées ne sont pas tenues de se présenter. Le parquet a toutefois précisé que leur absence ne ferait pas obstacle à la poursuite de la procédure, qui pourrait déboucher sur plusieurs suites judiciaires, allant du classement sans suite à une mise en examen.

L’enquête porte également sur des soupçons plus larges, incluant la contestation de crimes contre l’humanité, l’extraction frauduleuse de données, ou encore l’administration d’une plateforme en ligne illicite. Ces éléments visent en particulier les mécanismes de modération et le fonctionnement de l’algorithme de recommandation de la plateforme.

Sur son réseau social, Elon Musk a dénoncé une « attaque politique », estimant que la procédure visait à restreindre la liberté d’expression. La plateforme X avait déjà qualifié de « judiciaire abusif » l’acte de perquisition mené début février dans ses locaux parisiens.

Les autorités françaises, de leur côté, mettent en avant une démarche « constructive », visant à garantir la conformité de la plateforme à la législation nationale. Le parquet rappelle que l’enquête est conduite en toute indépendance, dans le respect du principe de séparation des pouvoirs.

Ce dossier s’inscrit dans un contexte de tensions croissantes entre régulateurs européens et grandes plateformes numériques. Selon plusieurs sources, le ministère américain de la Justice aurait exprimé des réserves sur l’enquête française, invoquant notamment le premier amendement de la Constitution américaine relatif à la liberté d’expression.

Au-delà du cas de X, la procédure illustre la volonté des autorités françaises de renforcer le contrôle judiciaire sur les grandes plateformes numériques. Le parquet de Paris a déjà engagé des investigations visant d’autres acteurs du secteur, dont Telegram, TikTok ou encore certaines plateformes de diffusion en direct.

L’enquête sur X apparaît toutefois comme la plus emblématique, en raison de la stature internationale de son propriétaire et des enjeux liés à la régulation des contenus en ligne à l’ère de l’intelligence artificielle.