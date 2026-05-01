- Syndicats, organisations de gauche, collectifs propalestiniens et groupes antifascistes ont manifesté dans la capitale sur fond de contestation sociale et de guerre à Gaza.

Des dizaines de milliers de personnes défilent à Paris pour le 1er-Mai - Syndicats, organisations de gauche, collectifs propalestiniens et groupes antifascistes ont manifesté dans la capitale sur fond de contestation sociale et de guerre à Gaza.

AA / Paris / Ümit Dönmez

Des dizaines de milliers de personnes ont défilé vendredi à Paris à l’occasion de la mobilisation du 1er-Mai, entre la place de la République et la place de la Nation, dans un climat marqué par les revendications sociales, la lutte contre l’extrême droite et les appels à la fin des violations israéliennes, notamment à Gaza.

Le cortège parisien, organisé à l’appel des principales organisations syndicales et de nombreux collectifs politiques et associatifs, a rassemblé des salariés, étudiants, militants antifascistes ainsi que des groupes propalestiniens venus dénoncer « le génocide à Gaza » et réclamer des sanctions contre Israël.

De nombreuses banderoles faisaient référence à l’inflation, aux retraites et au coût de la vie. Plusieurs manifestants arboraient également des pancartes dénonçant « le capitalisme », les « milliardaires » ou encore « l’impérialisme et les guerres au Moyen-Orient ».

Des drapeaux palestiniens ont été visibles tout au long du parcours, tandis que certains collectifs appelaient à « briser le blocus de Gaza » et à soutenir les flottilles humanitaires récemment interceptées par Israël en eaux internationales.

Le défilé s’est déroulé dans une ambiance globalement calme malgré une forte présence policière observée autour du cortège et sur plusieurs axes adjacents.

Des slogans antifascistes ont également rythmé la manifestation. Des groupes d’étudiants et de jeunes travailleurs ont marché derrière des banderoles appelant à faire barrage à l’extrême droite et dénonçant les violences policières ainsi que les politiques sociales du gouvernement.

La Confédération générale du travail (CGT), Force ouvrière (FO), Solidaires et la FSU figuraient parmi les principales organisations présentes dans le cortège parisien.

La mobilisation parisienne s’inscrivait dans une journée de manifestations organisées dans de nombreuses villes françaises à l’occasion de la fête internationale des travailleurs. Des rassemblements ont notamment eu lieu à Marseille, Lyon, Lille, Toulouse, Nantes, Rennes ou encore Strasbourg.

Les syndicats ont appelé à poursuivre la mobilisation contre la réforme des retraites, la hausse du coût de la vie et la précarisation du travail, dans un contexte social toujours tendu en France.

Cette édition du 1er-Mai a également été marquée par une forte politisation des cortèges autour des conflits internationaux, en particulier de la situation à Gaza, devenue l’un des thèmes centraux des manifestations de gauche et des mobilisations étudiantes ces derniers mois en France.