- Ces informations seraient désormais proposées à la vente sur le dark web, tandis que plusieurs gouvernements recommandent aux personnes concernées de faire annuler et remplacer leur passeport, selon The Guardian mercredi

Cyberattaque contre Eurail : les données de plus de 300 000 clients européennes revendues sur le dark web - Ces informations seraient désormais proposées à la vente sur le dark web, tandis que plusieurs gouvernements recommandent aux personnes concernées de faire annuler et remplacer leur passeport, selon The Guardian mercredi

AA/Istanbul/Hazel Belkis Belge

Des centaines de milliers de personnes à travers l’Europe sont touchées depuis une cyberattaque survenue en décembre contre Eurail, qui a exposé les données personnelles sensibles de plus de 300 000 clients.

Ces informations seraient désormais proposées à la vente sur le dark web, tandis que plusieurs gouvernements recommandent aux personnes concernées de faire annuler et remplacer leur passeport, selon The Guardian mercredi.

L’entreprise basée aux Pays-Bas, qui commercialise les pass Interrail permettant de voyager en train dans 33 pays européens, a confirmé que les données volées lors de l’attaque, incluant numéros de passeport, noms, coordonnées, adresses postales et dates de naissance, ont été diffusées en ligne. Un échantillon de la base de données aurait également été partagé sur Telegram.

Les pass Eurail couvrent un réseau allant du nord de la Norvège jusqu’aux côtes méridionales de Türkiye. Les tarifs varient selon l’âge : 286 euros pour les moins de 27 ans, 381 euros pour les 28-59 ans, et 343 euros pour les plus de 60 ans. Jusqu’à deux enfants de moins de 12 ans peuvent voyager gratuitement s’ils sont accompagnés d’un adulte.

Dans certains pays, les autorités ont déjà commencé à émettre des recommandations préventives. Le service des passeports au Royaume-Uni a conseillé à au moins une personne concernée d’annuler son passeport « afin d’éviter toute utilisation frauduleuse », tout en imposant des frais de remplacement, selon The Guardian.

Des mesures similaires ont été signalées au Danemark, où les voyageurs concernés pourraient devoir supporter des coûts encore plus élevés pour le renouvellement de leurs documents.

Cette affaire suscite inquiétude et frustration chez les clients, nombreux à ne pas savoir quel niveau de risque ils encourent. « C’est un cauchemar absolu », a déclaré un voyageur affecté, ajoutant que la situation « m’a vraiment inquiété » à l’approche des vacances d’été.

D’autres remettent en question la nécessité de remplacer leur passeport en l’absence de consignes officielles plus claires. « Je n’ai honnêtement aucune idée de la gravité de la situation », a indiqué un autre client, appelant à une indemnisation si le remplacement s’avère indispensable.

Eurail appelle ses utilisateurs à prendre des mesures de précaution, notamment surveiller les communications suspectes, modifier leurs mots de passe sur différentes plateformes et sécuriser leurs comptes bancaires, selon le quotidien. « Nous prenons la sécurité de vos données très au sérieux et regrettons toute inquiétude que cet incident pourrait causer », a déclaré l’entreprise.

Mais certains clients critiquent vivement la réponse de la société. « Ils n’ont pas pris la sécurité de mes données au sérieux, et à quoi servent leurs regrets ? », a réagi un voyageur, inquiet d’une possible usurpation d’identité.

Sur les forums en ligne, des appels à une action juridique collective émergent, certains utilisateurs évoquant des droits à indemnisation dans le cadre du Règlement général sur la protection des données (RGPD).

Eurail affirme continuer à notifier les personnes concernées et précise que celles dont les données figuraient dans l’échantillon divulgué ont déjà été contactées. L’entreprise assure que la réduction des risques pour les clients reste une priorité à mesure que la situation évolue.

*Traduit de l'anglais par Sanaa Amir