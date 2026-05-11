Les prix du pétrole sont repartis à la hausse lundi après le rejet par le président américain Donald Trump de la réponse iranienne aux propositions américaines visant à mettre fin au conflit au Moyen-Orient

Crise énergétique : Paris promet de nouvelles aides, le Charles de Gaulle se rapproche du détroit d’Ormuz Les prix du pétrole sont repartis à la hausse lundi après le rejet par le président américain Donald Trump de la réponse iranienne aux propositions américaines visant à mettre fin au conflit au Moyen-Orient

La porte-parole du gouvernement français, Maud Bregeon, a annoncé lundi que « davantage de Français seront aidés dans les semaines à venir » face à la hausse des prix de l’énergie provoquée par les tensions persistantes au Moyen-Orient.

Intervenant sur BFMTV et RMC, la ministre de l’Énergie a indiqué que le gouvernement travaillait à élargir les dispositifs d’aide au-delà des bénéficiaires actuels, précisant que de nouvelles mesures seraient dévoilées « dans les prochains jours ».

Les prix du pétrole sont repartis à la hausse lundi après le rejet par le président américain Donald Trump de la réponse iranienne aux propositions américaines visant à mettre fin au conflit au Moyen-Orient.

Après plus d’un mois de trêve entre les États-Unis et l’Iran, les perspectives de règlement demeurent incertaines, aucune des parties n’ayant rendu publiques ses propositions.

Dans ce contexte, Maud Bregeon a également indiqué que le porte-avions Charles de Gaulle « se rapproche de la zone pour pouvoir être le plus près possible des missions qui sont les nôtres ».

Le bâtiment français a récemment quitté la Méditerranée orientale pour rejoindre le sud de la mer Rouge, à proximité du détroit d’Ormuz, dans une posture présentée comme strictement « pacifiste ».

« La circulation dans le détroit d’Ormuz doit pouvoir reprendre de manière pacifique », a insisté la porte-parole du gouvernement.

Ces déclarations interviennent alors que la situation au Moeyn-Orient s'enlise de plus en plus.

Les tensions régionales se sont intensifiées depuis les frappes menées le 28 février par les États-Unis et Israël contre l’Iran, suivies de représailles iraniennes et de perturbations dans le détroit d’Ormuz.

Un cessez-le-feu est entré en vigueur le 8 avril sous médiation pakistanaise, mais les discussions menées à Islamabad n’ont pas permis d’aboutir à un accord durable. La trêve a ensuite été prolongée par Donald Trump sans échéance précise.

Depuis le 13 avril, les États-Unis appliquent un blocus naval visant le trafic maritime iranien dans cette voie maritime stratégique.