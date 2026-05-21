Les deux entreprises étaient poursuivies après l’accident du vol AF447 reliant Rio de Janeiro à Paris, qui s’était abîmé dans l’Atlantique le 1er juin 2009, causant la mort de 228 personnes de 33 nationalités différentes

Crash du Rio-Paris : Air France et Airbus condamnés en appel pour homicides involontaires Les deux entreprises étaient poursuivies après l’accident du vol AF447 reliant Rio de Janeiro à Paris, qui s’était abîmé dans l’Atlantique le 1er juin 2009, causant la mort de 228 personnes de 33 nationalités différentes

La cour d’appel de Paris a condamné jeudi Air France et Airbus pour homicides involontaires dans l’affaire du crash du vol Rio-Paris de 2009, revenant sur leur relaxe prononcée en première instance en 2023.

Les deux entreprises étaient poursuivies après l’accident du vol AF447 reliant Rio de Janeiro à Paris, qui s’était abîmé dans l’Atlantique le 1er juin 2009, causant la mort de 228 personnes de 33 nationalités différentes.

Selon les conclusions de l’accusation, les fautes reprochées au constructeur aéronautique et à la compagnie aérienne ont « concouru, de façon certaine, à la survenance du crash aérien ».

La justice reproche notamment à Airbus d’avoir sous-estimé les défaillances des sondes de vitesse Pitot équipant l’Airbus A330 et de ne pas avoir suffisamment informé les équipages des risques associés.

Concernant Air France, l’accusation évoque des insuffisances dans la formation des pilotes face au givrage des sondes Pitot ainsi qu’un défaut d’information sur les procédures à suivre en cas de dysfonctionnement.

Lors du procès en appel à l’automne 2025, le parquet général avait demandé la condamnation des deux groupes, estimant que leurs responsabilités pénales étaient engagées malgré les erreurs commises par les pilotes dans les minutes précédant le crash.

En tant que personnes morales, Airbus et Air France risquaient une amende maximale de 225 000 euros chacune.