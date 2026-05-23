Les interpellations concernent principalement des faits de violences, port d’armes prohibées, détention d’artifices et outrages. Quatre agents des forces de l’ordre ont été légèrement blessés lors des incidents.

Coupe de France : 35 interpellations en marge de la finale, tensions autour des incidents en Île-de-France Les interpellations concernent principalement des faits de violences, port d’armes prohibées, détention d’artifices et outrages. Quatre agents des forces de l’ordre ont été légèrement blessés lors des incidents.

AA/Istanbul/Sanaa Amir

Trente-cinq personnes ont été interpellées et 26 placées en garde à vue vendredi soir dans l’agglomération parisienne en marge de la finale de la Coupe de France de football entre Lens et Nice, selon la préfecture de police de Paris.

Les interpellations concernent principalement des faits de violences, port d’armes prohibées, détention d’artifices et outrages. Quatre agents des forces de l’ordre ont été légèrement blessés lors des incidents.

Ces arrestations interviennent au lendemain de violences survenues dans le Xe arrondissement de Paris, où une rixe avait éclaté jeudi soir sur le quai de Valmy entre une centaine de supporters niçois, faisant six blessés dont un grave. Les forces de l’ordre avaient alors procédé à 65 interpellations et relevé la présence d’armes blanches, d’armes par destination, ainsi que de cagoules et gants coqués.

Classée à risque en raison de tensions entre supporters, notamment avec ceux du Paris Saint-Germain, la rencontre avait donné lieu à un important dispositif de sécurité avec 2 200 policiers et gendarmes mobilisés. Aucun incident majeur n’avait été signalé au Stade de France lors de la finale remportée par Lens (3-1).