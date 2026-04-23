- Le président français, Emmanuel Macron, a abordé les enjeux sécuritaires régionaux, insistant sur la nécessité de maintenir le cessez-le-feu et de garantir la stabilité

Conseil européen : Macron insiste sur l’urgence d’agir pour l’Ukraine - Le président français, Emmanuel Macron, a abordé les enjeux sécuritaires régionaux, insistant sur la nécessité de maintenir le cessez-le-feu et de garantir la stabilité

AA/Istanbul/Sanaa Amir

À son arrivée au Conseil européen informel dans l’administration grecque de Chypre du Sud, le président français Emmanuel Macron a insisté sur l’urgence de décisions concrètes en soutien à l’Ukraine, évoquant notamment la confirmation d’un prêt de 90 milliards d’euros et la préparation de nouvelles sanctions contre Moscou.

« Nous avançons et d'abord, je pense que ce qui est important, c'est les décisions à court terme qu'on prend, la confirmation des 90 milliards de prêts, la possibilité d'avancer sur un nouveau paquet de sanctions qui sont indispensables », a-t-il déclaré, appelant à « continuer notre action concrète de soutien bilatéral et d'aide à l'Ukraine ».

Dans le même temps, le chef de l’État a plaidé pour une accélération du processus d’adhésion de l’Ukraine et de la Moldavie à l’Union européenne. « Je pense que ce qui est important, c'est que la Commission puisse donner un calendrier précis et des initiatives à prendre dans les prochaines semaines », a-t-il ajouté.

Par ailleurs, Emmanuel Macron a abordé les enjeux sécuritaires régionaux, insistant sur la nécessité de maintenir le cessez-le-feu et de garantir la stabilité. « Je pense que ce qui est important, c'est que le cessez-le-feu puisse perdurer », a-t-il affirmé, tout en appelant à la réouverture du détroit d’Ormuz.

Dans ce contexte, il a également évoqué la poursuite des discussions diplomatiques avec l’Iran ainsi que les efforts en faveur d’une paix durable au Liban. « Ce dont nous devons, c’est le cessez-le-feu maintenu et incluant le Liban, la poursuite des discussions diplomatiques avec l'Iran », a-t-il déclaré.

Enfin, le président français a assuré que la France « prendra ses responsabilités » pour garantir la sécurité maritime, précisant qu’une planification militaire est en cours avec le Royaume-Uni afin d’assurer « une réouverture du détroit d'Ormuz tout à fait en bon ordre ».

Plus tôt dans la journée, Emmanuel Macron s’était rendu à Nicosie, où il a été reçu par le dirigeant de l’administration grecque chypriote, Nikos Christodoulides. Dans un contexte régional tendu, cette visite a été marquée par un renforcement des relations bilatérales et une convergence de vues sur les dossiers européens et moyen-orientaux.

Le président français doit ensuite se rendre en Grèce, où la coopération bilatérale sera consolidée, notamment à travers la reconduction du partenariat de défense de 2021 et la signature d’un nouvel accord stratégique global avec le Premier ministre Kyriakos Mitsotakis.