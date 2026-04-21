Le conflit au Moyen-Orient pourrait « représenter au moins 6 milliards d'euros, à date » pour les finances publiques françaises, selon le Premier ministre Lecornu

Conflit au Moyen-Orient : la France annonce six milliards d'euros de gel de dépenses et un plan d'aides sectorielles Le conflit au Moyen-Orient pourrait « représenter au moins 6 milliards d'euros, à date » pour les finances publiques françaises, selon le Premier ministre Lecornu

La France a annoncé mardi le gel de six milliards d'euros de dépenses publiques et un plan d'aides sectorielles renforcées pour mai, face au choc économique de la guerre au Moyen-Orient.

« On n'a pas une crise d'accès aux hydrocarbures, on a une crise d'inflation importée liée à la volatilité des prix, et aussi à l'irrationalité des acteurs de cette guerre », a déclaré le Premier ministre Sébastien Lecornu depuis la cour de Matignon, résumant ainsi la nature du choc qui frappe l'économie française depuis le 28 février.

Le ministre des Comptes publics David Amiel avait indiqué à l'issue d'un comité d'alerte des finances publiques que « six milliards d'euros de dépenses pourraient être stoppées », répartis entre quatre milliards d'euros sur le budget de l'État et deux milliards dans la sphère sociale.

Son collègue de l'Économie, Roland Lescure, avait toutefois employé un terme plus nuancé en amont, parlant d'un « gel » de dépenses, techniquement réversible, et non d'un arrêt définitif.



« On ne va rien annuler, mais on peut être amené à prendre des mesures de précaution (...) On gèle des dépenses qu'on peut ensuite dégeler si ça va mieux », avait-il déclaré sur RTL.

Un coût global estimé à « au moins 6 milliards d'euros »

Dans un courrier adressé à ses ministres en amont de la réunion, Sébastien Lecornu a chiffré à « au moins 6 milliards d'euros, à date » le coût total de la crise pour les finances publiques françaises, rapporte la presse française.

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Ce montant intègre le surcoût lié à la remontée des taux d'intérêt sur la charge de la dette, évalué à plus de 3,6 milliards d'euros, soit environ 300 millions d'euros par mois selon le ministère des Finances, l'intensification des opérations extérieures des forces armées et leur prolongement, estimée à plus d'un milliard d'euros pour 2026, ainsi que l'impact de l'inflation sur les allégements de cotisations sociales et les dépenses indexées.

Révision à la baisse des prévisions de croissance

L'irruption du conflit, déclenché par Israël et les États-Unis contre l'Iran le 28 février, a conduit le gouvernement à revoir ses prévisions macroéconomiques. La croissance française pour 2026 est désormais attendue à 0,9 %, contre 1 % précédemment, tandis que la prévision d'inflation a été relevée à 1,9 %, contre 1,3 % précédemment. Le gouvernement maintient néanmoins sa trajectoire de déficit public à 5 % du PIB pour 2026.

Un plan d'aides ciblées, secteur par secteur

Prenant la parole mardi après-midi, Sébastien Lecornu a annoncé des aides « mensualisées et ciblées », en refusant explicitement toute « baisse massive de taxes » ou « chèque général », qu'il a qualifiés d'« effet épouvantable pour nos finances publiques ». Le Premier ministre a précisé que l'ensemble des mesures serait « gagé sur d'autres dépenses », sans recours à la fiscalité.

Pêcheurs : l'aide au carburant, fixée à 20 centimes d'euros par litre en avril, sera portée à « entre 30 et 35 centimes par litre » pour le mois de mai, sous réserve des discussions en cours avec la Commission européenne.

Agriculteurs : après une première enveloppe de 20 millions d'euros et une exonération de TICPE de 4 centimes par litre en avril, l'aide sera « multipliée par quatre » pour atteindre 15 centimes par litre en mai. La ministre de l'Agriculture devait rencontrer les syndicats agricoles dans les prochains jours.

Transporteurs : l'aide de 20 centimes par litre assortie d'un forfait sera prolongée en mai. Une négociation spécifique sera engagée pour les taxis et les VTC.

BTP : nouveau secteur intégré au dispositif. Les PME de moins de 20 salariés, particulièrement exposées à la hausse des prix du gazole non routier (GNR), bénéficieront d'une aide d'environ 20 centimes par litre dès le début du mois de mai.

Travailleurs modestes grands rouleurs : un dispositif forfaitaire ciblant quelque trois millions de Français, aides-soignantes, aides à domicile et autres professions dépendantes du véhicule, est en cours d'élaboration, avec une aide équivalant en moyenne à 20 centimes d'euros par litre.

Lecornu a précisé que les aides versées au titre du mois d'avril seraient effectivement payées en mai, avec un décalage d'un mois, « comme ce fut le cas dans des crises précédentes ».

Transparence sur les marges et électrification

Le Premier ministre a par ailleurs demandé aux distributeurs de faire « un acte de transparence sur l'évolution de leurs marges », jugeant que la volatilité des cours mondiaux devait se répercuter « aussi vite à la hausse qu'à la baisse » aux pompes.

Sur le long terme, Lecornu a réaffirmé la stratégie d'électrification, invitant à « marcher sur deux jambes », et soulignant que la dépendance aux hydrocarbures constituait un des moyens de mener la France à « guerre hybride ».

Contexte

Les hostilités au Moyen Orient se sont intensifiées après que les États-Unis et Israël ont lancé des frappes conjointes contre l'Iran le 28 février. En réponse, Téhéran a mené des frappes de représailles contre Israël et d'autres pays de la région abritant des actifs américains.

Le Pakistan a accueilli des pourparlers entre les États-Unis et l'Iran les 11 et 12 avril, après avoir négocié un cessez-le-feu de 14 jours le 8 avril, lequel doit expirer mercredi soir, heure de Washington.

Des efforts pour un nouveau cycle de négociations sont en cours, bien que l'incertitude demeure.

Le président américain Donald Trump a déclaré qu'il était « hautement improbable » qu'il prolonge le cessez-le-feu, ajoutant que le détroit d'Ormuz resterait bloqué jusqu'à ce qu'un accord soit conclu.

La fermeture du détroit d'Ormuz, par lequel transite environ un quart du commerce pétrolier mondial, a ravivé les craintes sur l'approvisionnement énergétique mondial et provoqué de vives turbulences sur les marchés.