Carburants : la France mise sur les taxis électriques pour réduire les coûts du secteur

Le gouvernement français mettra en place, à partir du 1er octobre, une aide renforcée destinée aux chauffeurs de taxi pour l’acquisition ou la location de véhicules électriques, avec un plafond relevé à 65.000 euros par véhicule, a annoncé lundi le Premier ministre français Sébastien Lecornu.

Dans un message publié sur la plateforme sociale américaine X, le chef du gouvernement a souligné que les taxis étaient particulièrement exposés à la hausse durable des prix des carburants, la voiture constituant pour eux « un outil de travail ».

« Objectif : permettre aux flottes de taxis de ne plus subir durablement les hausses des prix du carburant en accélérant leur électrification », a écrit le locataire de Matignon.

Cette mesure s’inscrit dans la stratégie de transition énergétique portée par l’exécutif français, qui cherche à accélérer le renouvellement des véhicules professionnels vers des modèles électriques, dans un contexte marqué par la volatilité persistante des prix de l’énergie et les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Le relèvement du plafond d’aide à 65.000 euros vise notamment à faciliter l’accès des professionnels à des véhicules électriques adaptés à une activité intensive, alors que le coût d’acquisition demeure l’un des principaux freins à l’électrification du secteur.

Cette déclaration intervient dans un contexte marqué par des tensions géopolitiques persistantes et des incertitudes économiques mondiales, alors que la situation au Moyen-Orient frappe de plein fouet l’économie mondiale.

Depuis les frappes américaines et israéliennes contre l’Iran le 28 février, suivies de représailles iraniennes et de la fermeture du détroit d’Ormuz, les tensions restent élevées dans la région. Un cessez-le-feu instauré le 8 avril sous médiation pakistanaise demeure fragile, malgré sa prolongation par Donald Trump, qui maintient parallèlement un blocus maritime autour des ports iraniens.