Canicule : La vigilance orange levée dans trois départements jeudi soir

AA/Istanbul/Sanaa Amir

17 départements ont été placés en vigilance orange canicule ce jeudi, selon Météo-France, qui a également étendu l’alerte à Paris et à sa petite couronne à partir de 12h.

Il s’agit d’un « épisode caniculaire précoce qui nécessite une vigilance particulière », précise l’organisme météorologique. Les températures maximales ont déjà atteint mercredi 34 à 37°C dans l’ouest du pays, tandis que les minimales restent élevées, entre 19 et 23°C dans les zones concernées.

L’épisode de fortes chaleurs se poursuit ce jeudi, de la Bretagne aux Pays de la Loire, et s’étend vers le Poitou-Charentes et la Gironde. Dans le sud et la vallée du Rhône, les températures demeurent « inhabituellement chaudes pour la période ». À Paris, les maximales devraient atteindre 34 à 35°C jeudi et vendredi, avec des nuits restant chaudes autour de 22 à 23°C.

« Nous faisons face à une vague de chaleur exceptionnellement tôt. La prévention sauve des vies : il faut boire régulièrement tout au long de la journée et se mettre à l’abri aux heures les plus chaudes », a déclaré la ministre de la Santé Stéphanie Rist.

Sur TF1, la ministre a également indiqué : « Il y a une petite augmentation des appels au SAMU ou aux médecins généralistes de personnes qui ne se sentent pas bien à cause de la chaleur. »