Météo France a placé 13 départements en vigilance orange canicule mercredi, alors qu’une vague de chaleur « historique » s’étend sur une large partie de la France

Canicule : 13 départements placés en vigilance orange, une vague de chaleur « historique » s’étend en France Météo France a placé 13 départements en vigilance orange canicule mercredi, alors qu’une vague de chaleur « historique » s’étend sur une large partie de la France

AA / Istanbul / Serap Dogansoy

Treize départements seront placés ce mercredi en vigilance orange canicule, a annoncé Météo France, alors qu’un épisode de chaleur qualifié d’« historique » continue de s’étendre sur une large partie du territoire.

Les Côtes-d’Armor ont rejoint ce mardi après-midi les départements déjà placés en alerte orange, tandis que les Deux-Sèvres, la Charente, la Charente-Maritime et la Gironde basculeront à leur tour mercredi à partir de midi.

Selon Météo France, cette masse d’air « inhabituellement chaude » pour la saison concerne principalement la façade ouest du pays, avec des températures pouvant atteindre 37°C à Bordeaux et Nantes, 34°C à Paris et Toulouse, et localement jusqu’à 38°C voire 39°C dans certaines régions du Sud, notamment le Languedoc.

Des records ont déjà été enregistrés en Bretagne, avec 33,3°C relevés à Brest et 31,9°C à Saint-Brieuc mardi.

Vingt-sept départements seront également placés en vigilance jaune, notamment pour risque d’orages, de Paris au Sud-Ouest et jusqu’au pourtour méditerranéen.

Face à cet épisode précoce et durable, plusieurs préfectures ont activé des mesures du plan Orsec, dispositif de gestion de crise mobilisé lors d’événements exceptionnels. Les autorités appellent la population à limiter les efforts physiques, éviter les sorties aux heures les plus chaudes, s’hydrater régulièrement et porter une attention particulière aux personnes âgées, isolées ou sans-abri.

Dans les Ehpad, les établissements pour personnes âgées dépendantes, les professionnels du secteur réclament des renforts temporaires afin d’assurer l’hydratation et le suivi des résidents. L’Association des directeurs au service des personnes âgées (AD-PA) estime que « l’essentiel relève de l’accompagnement humain » au-delà de la seule climatisation.

Météo France prévoit un maintien des fortes chaleurs jusqu’à la fin de semaine, avec une baisse plus généralisée attendue à partir de dimanche, possiblement accompagnée d’orages.​​​​​​​