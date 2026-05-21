« Nous pouvons être fiers de réindustrialiser le pays, créer des emplois et faire rayonner nos territoires », s'est félicité le président français Emmanuel Macron

Attractivité : la France reste la première destination européenne des investissements étrangers « Nous pouvons être fiers de réindustrialiser le pays, créer des emplois et faire rayonner nos territoires », s'est félicité le président français Emmanuel Macron

Le président français Emmanuel Macron s’est félicité jeudi du maintien de la France à la première place européenne en matière d’investissements directs étrangers (IDE), à la suite de la publication du dernier baromètre de l’attractivité du cabinet EY.

« Cette année encore, les investisseurs étrangers choisissent la France ! C’est le résultat de notre stratégie d’attractivité. Nous pouvons être fiers de réindustrialiser le pays, créer des emplois et faire rayonner nos territoires », a écrit Emmanuel Macron sur la plateforme américaine X, en reprenant le slogan « Choose France ».

Selon le baromètre dévoilé jeudi 21 mai, la France conserve en 2025 sa position de première destination européenne pour les investissements étrangers, malgré un ralentissement global observé en Europe.

