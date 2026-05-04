« La sécurité et l’unité du continent passent par une Europe plus ambitieuse et moins dépendante », affirme le président français

Arménie : Macron évoque une « ère nouvelle » et appelle à une Europe plus forte et unie « La sécurité et l’unité du continent passent par une Europe plus ambitieuse et moins dépendante », affirme le président français

AA / Istanbul / Adama Bamba

Le président français Emmanuel Macron a salué « une ère nouvelle » pour l’Arménie et appelé à renforcer l’unité européenne, à l’issue du sommet de la Communauté politique européenne (CPE) tenu à Erevan.

Dans une déclaration publiée sur le compte officiel de l’Élysée, le chef de l’État a souligné l’importance de cette réunion dans le contexte actuel, estimant qu’« il était très important de tenir cette réunion de la communauté politique européenne, la huitième ici à Yerevan », notamment pour « consacrer tout le chemin fait par l’Arménie ces dernières années ».

Revenant sur l’évolution du pays, Emmanuel Macron a rappelé que « beaucoup de gens regardaient l’Arménie comme un pays qui dépendait énormément de la Russie », avant d’ajouter que, depuis la « révolution de velours » menée par le Premier ministre Nikol Pachinian, « nous consacrons une ère nouvelle », marquée par un rapprochement avec l’Europe et une politique de paix.

Le président français a également mis en avant le rôle structurant de cette coopération élargie, affirmant que « cette Europe qui va de l’Islande jusqu’au Caucase […] a du sens pour parler des sujets de lutte contre les trafics de drogue, de solidarité énergétique et de connectivité », mais aussi de « protection de nos démocraties contre les ingérences étrangères et la fausse information ».

Il a souligné que des avancées concrètes ont été réalisées, précisant que « cette réunion a permis de passer encore une étape, en particulier sur la lutte contre les drogues », avec « 40 autour de la table » et « des initiatives concrètes qui ont été prises ».

Évoquant la participation du Canada, Emmanuel Macron a indiqué que « pour la première fois, nous avions le Canada », ajoutant que l’ordre international fondé sur « les règles internationales, la démocratie […] et le commerce ouvert et équitable […] se refera à partir d’Europe ».

Interrogé sur les profits des groupes énergétiques, le président français a appelé à la vigilance tout en insistant sur les causes géopolitiques de la crise. « Il ne faut surtout pas oublier la cause de tout cela », a-t-il déclaré, expliquant que « le détroit d’Ormuz est fermé depuis des semaines », ce qui constitue « notre problème » à la base.

Il a également insisté sur la nécessité de protéger les consommateurs, affirmant qu’« on doit s’assurer que, quand les prix montent, ils sont répercutés le plus tard possible et que, quand les prix baissent, ils sont répercutés le plus vite possible ». Il a toutefois précisé qu’« il n’y a pas des producteurs […] qui font monter le prix à dessein », mais « surtout un contexte géopolitique par ce blocus ».

Dans ce contexte, Emmanuel Macron a plaidé pour « la réouverture pacifique et concertée d’Ormuz » ainsi que pour « le suivi » et « la transparence », tout en prévenant que « s’il y a des profits excessifs […] les Européens devront y répondre ».

Sur le plan diplomatique, le chef de l’État a réaffirmé son engagement en faveur de la paix dans la région, annonçant son intention de poursuivre les discussions avec les autorités arméniennes et le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev. « Vous pouvez m’y compter et je suis un fort croyant dans ce processus de paix », a-t-il insisté.

Enfin, Emmanuel Macron a appelé à un sursaut européen, estimant que « l’Europe est à un moment de vérité qui suppose plus d’unité et plus d’ambition ». « On a besoin d’une Europe forte qui réduise ses dépendances excessives […] et qui agit comme un continent vraiment uni par une communauté de destin », a-t-il conclu.

S’exprimant lors de la 8e réunion de la Communauté politique européenne (CPE), organisée à Erevan en Arménie, le président français a replacé ces enjeux dans un contexte international marqué par de fortes tensions.

La 8e réunion de la Communauté politique européenne s’est tenue lundi à Erevan en présence de plusieurs dizaines de chefs d’État et de gouvernement européens, autour des questions de sécurité continentale, de résilience économique et de coordination diplomatique face aux conflits en Ukraine et au Moyen-Orient.

Créée en 2022 à l’initiative d’Emmanuel Macron, la CPE rassemble les États membres de l’Union européenne ainsi qu’une vingtaine de pays partenaires du continent.