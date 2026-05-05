Entre 2013 et 2023, ArcelorMittal a enregistré plus de 300 décès parmi ses employés dans le monde, suscitant l’inquiétude des syndicats et un plan d’action de l’entreprise pour améliorer la sécurité au travail, selon BFM Business

ArcelorMittal : plus de 300 morts au travail en dix ans, les syndicats dénoncent des manquements systémiques Entre 2013 et 2023, ArcelorMittal a enregistré plus de 300 décès parmi ses employés dans le monde, suscitant l’inquiétude des syndicats et un plan d’action de l’entreprise pour améliorer la sécurité au travail, selon BFM Business

AA / Istanbul

Les syndicats européens d’ArcelorMittal ont dénoncé mardi des « défaillances graves et systémiques concernant les droits des travailleurs » après le décès de plus de 300 employés en dix ans, dont 46 tués en octobre 2023 dans un incendie dans la mine de charbon de Kostenko au Kazakhstan, selon le média BFM Business. Les représentants du personnel ont manifesté pour appeler le groupe à « respecter ses travailleurs, son actif le plus important », selon Isabelle Barthès, secrétaire générale adjointe d’IndustriAll Europe.

ArcelorMittal, géant mondial de la sidérurgie, a tenu son assemblée générale mardi au Luxembourg. L’entreprise, soumise aux normes internationales de sécurité et aux réglementations européennes, a indiqué avoir lancé en 2024 un audit complet de ses procédures de sécurité, suivi d’un plan de transformation triennal visant à améliorer ses performances en matière de sécurité au travail.

ArcelorMittal précise avoir « commencé à déployer un plan d’action global » pour « transformer » ses performances en matière de sécurité. L’entreprise met en avant les « améliorations sur l’ensemble de nos indicateurs clés de performance » mais ne fournit pas de détails sur les mesures concrètes prises pour chaque site, d’après le même média.

Pour les syndicats, le problème dépasse les chiffres. Isabelle Barthès déplore « un dialogue social de plus en plus dégradé » et un manque de climat de confiance, estimant que « dans l’industrie, le dialogue social entre la direction et les travailleurs, surtout dans ces secteurs comme la sidérurgie, ça veut dire quelque chose ».

Les syndicats appellent ArcelorMittal à « remédier immédiatement à ces défaillances graves et systémiques concernant la sécurité au travail, le dialogue social et ses engagements climatiques ». L’entreprise poursuivra son programme de transformation de la sécurité sur trois ans, avec une attention particulière portée à la prévention des accidents et à la formation des employés, selon le même média français.