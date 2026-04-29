Après les propos d’Emmanuel Macron sur les partisans d’une rupture avec Alger, le gouvernement assume une stratégie pragmatique, contestée par la droite sur fond de tensions migratoires et diplomatiques

Algérie : Paris défend une ligne de « fermeté sans rupture » au cœur d’une polémique politique Après les propos d’Emmanuel Macron sur les partisans d’une rupture avec Alger, le gouvernement assume une stratégie pragmatique, contestée par la droite sur fond de tensions migratoires et diplomatiques

AA / Istanbul / Serap Dogansoy

La France peut « se faire respecter » vis-à-vis de l’Algérie sans rompre le dialogue, a affirmé ce mercredi la porte-parole du gouvernement Maud Bregeon, en pleine controverse politique déclenchée par des propos du président Emmanuel Macron sur la relation bilatérale.

« On peut se faire respecter, on peut avoir une démarche de fermeté vis-à-vis d’un État sans pour autant entrer dans une politique de non-contact », a déclaré la porte-parole à l’issue du Conseil des ministres, défendant une approche qualifiée de « pragmatique » par l’exécutif.

Selon elle, la stratégie de « non-contact », c’est-à-dire une suspension ou limitation des échanges diplomatiques, « n’a pas porté ses fruits », notamment sur la question des laissez-passer consulaires, documents délivrés par un pays permettant le retour de ses ressortissants en situation irrégulière. « Leur délivrance s’est même arrêtée pendant plusieurs mois », a-t-elle souligné.

Ces déclarations interviennent après une séquence politique tendue entre l’exécutif et la droite. Lundi, lors d’un déplacement en Ariège, Emmanuel Macron avait critiqué « tous les mabouls » prônant une rupture avec Alger, provoquant des réactions immédiates, notamment de Bruno Retailleau, président du parti Les Républicains.

Ce dernier a accusé le chef de l’État de « faiblesse » et dénoncé un « faux prétexte », estimant que les enjeux centraux concernent les obligations de quitter le territoire français (OQTF), mesures administratives visant à expulser des étrangers en situation irrégulière.

La polémique s’inscrit dans un débat plus large sur la gestion des relations franco-algériennes, régulièrement marquées par des tensions liées aux questions migratoires, sécuritaires et historiques.

Lors de son déplacement, Emmanuel Macron avait également mis en avant le rôle des praticiens à diplôme hors Union européenne (Padhue), ces médecins formés à l’étranger et autorisés à exercer en France sous conditions, soulignant leur contribution dans les zones en manque de professionnels de santé, dites « déserts médicaux ».

Selon les données de l’Ordre des médecins, plus de 19.000 praticiens diplômés hors Union européenne exerçaient en France au 1er janvier 2025, dont près de 39 % formés en Algérie, un élément régulièrement mis en avant dans les échanges bilatéraux.

Dans ce contexte, l’exécutif affirme privilégier une approche combinant fermeté et maintien du dialogue, tandis que ses opposants plaident pour un durcissement des positions face à Alger, illustrant les clivages persistants sur la politique étrangère et migratoire française.​​​​​​​

