- Le secrétaire d'État adjoint du département d'État et le commandant de l’AFRICOM ont été reçus, ce mardi, par le président Abdelmadjid Tebboune

Algérie-États-Unis : les deux pays s'engagent à renforcer leur coopération dans la lutte antiterroriste au Sahel - Le secrétaire d'État adjoint du département d'État et le commandant de l’AFRICOM ont été reçus, ce mardi, par le président Abdelmadjid Tebboune

AA / Alger / Aksil Ouali

Le secrétaire d'État adjoint du département d'État et le commandant de l’AFRICOM ont été reçus mardi par le président algérien, Abdelmadjid Tebboune.



L’Algérie et les États-Unis d’Amérique ont affiché leur volonté de renforcer leur coopération dans le domaine de la lutte antiterroriste au Sahel.



« Nous aspirons à renforcer cette coopération dans ce contexte marqué par la propagation de ce fléau dans le monde et qui constitue une véritable urgence », a déclaré le commandant du Commandement militaire américain pour l'Afrique (US-AFRICOM), Dagvin Anderson, saluant l’expérience algérienne dans ce domaine qui est un pays « pilier de la stabilité dans cette région".



Reçu en audience en compagnie du secrétaire d'État adjoint du département d'État, Christopher Landau, par le président algérien, Abdelmadjid Tebboune, le chef de l’AFRICOM a salué le niveau « de coopération entre les deux pays dans ce domaine ».



« Nous sommes convaincus que les solutions sécuritaires ne sont pas suffisantes, mais il faut qu’elles soient accompagnées par l’investissement, le développement économique et le progrès social », a-t-il ajouté, à l’issue de l’audience avec le chef de l’Etat algérien.



S’exprimant par la même occasion, Christopher Landau a qualifié la rencontre « d’excellente » et de « riche en contenu ». Rappelant la vieille histoire des relations entre l’Algérie et son pays qui remonte au 18ᵉ siècle, il a affirmé qu’il « est temps, aujourd’hui, de les renforcer sur les plans économique et commercial et d'œuvrer ensemble pour le bien de nos deux peuples ».



« Il y a aussi la possibilité de coopérer dans le domaine sécuritaire, en travaillant ensemble afin d’affronter les défis dans la région du Sahel et d’agir en commun pour résoudre la question du Sahara occidental qui dure depuis 50 ans », a-t-il déclaré, assurant que les deux pays « sont en phase de développement total de leurs relations ».



Les deux responsables américains sont arrivés, lundi à Alger, dans le cadre d’une visite officielle, durant laquelle ils ont eu des échanges avec les hauts responsables politiques et militaires algériens. Les discussions, selon eux, « ont porté sur le renforcement des relations bilatérales et la promotion des priorités communes ».

Alger et Washington, ajoutent-ils, se sont engagés à « élargir la coopération dans les domaines qui favorisent la stabilité, la prospérité et le partenariat à long terme ». Ces échanges ont reflété, selon eux, « un engagement commun à poursuivre le dialogue et à consolider un partenariat déjà en pleine évolution, au service de la paix et de la stabilité régionales ».