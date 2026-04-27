Affaire Epstein : la France et la Norvège unissent leurs enquêtes sur un couple de diplomates

AA / Istanbul / Serap Dogansoy

La Norvège et la France ont mis en place une équipe commune d’enquête (JIT) pour coordonner leurs investigations visant une diplomate norvégienne et son époux, soupçonnés de corruption aggravée en lien avec le financier américain Jeffrey Epstein, a indiqué la police norvégienne.

Ce mécanisme de coopération judiciaire, associant Økokrim, l’agence norvégienne spécialisée dans la lutte contre la criminalité économique, et les autorités françaises, vise à faciliter les échanges d’informations sans recourir aux procédures classiques d’entraide judiciaire, souvent plus longues.

L’enquête porte sur Mona Juul, ancienne haute responsable du ministère norvégien des Affaires étrangères devenue ambassadrice au Royaume-Uni, et sur son époux Terje Rød-Larsen, ancien envoyé spécial des Nations unies. Ils sont respectivement soupçonnés de « corruption aggravée » et de « complicité de corruption aggravée ». Le couple conteste toute infraction.

Selon la procureure Marianne Bender, la mise en place de la JIT (Joint Investigation Team, équipe conjointe d’enquête) doit « améliorer l’efficacité de la coopération internationale » en permettant aux enquêteurs d’accéder plus rapidement aux informations nécessaires.

En Norvège, l’enquête a été ouverte en février et porte sur l’« éventuel octroi d’avantages en lien avec les fonctions occupées » par Mona Juul. Parmi les éléments examinés figurent, selon des médias norvégiens, l’achat en 2018 d’un appartement à Oslo à un prix inférieur au marché, un déplacement en 2011 sur une île appartenant à Jeffrey Epstein ainsi que la prise en charge de services domestiques.

En France, plusieurs procédures distinctes sont en cours à Paris pour des infractions financières potentielles liées au dossier Epstein. L’une d’elles concerne le diplomate Fabrice Aidan, ancien collaborateur de Terje Rød-Larsen aux Nations unies entre 2006 et 2013.

Les autorités norvégiennes ont précisé que la coopération porte sur « une affaire spécifique » également instruite par la justice française, sans fournir davantage de détails sur ce volet.

Mona Juul et Terje Rød-Larsen ont par ailleurs joué un rôle dans les négociations secrètes israélo-palestiniennes ayant conduit aux accords d’Oslo au début des années 1990.

L’affaire s’inscrit dans un ensemble plus large d’investigations internationales liées à Jeffrey Epstein, condamné en 2008 pour sollicitation de mineure et dont les réseaux ont fait l’objet de multiples enquêtes dans plusieurs pays.

Dans ce contexte, la création d’une équipe commune d’enquête illustre le renforcement des coopérations judiciaires européennes face à des dossiers complexes impliquant des flux financiers et des acteurs internationaux.​​​​​​​

