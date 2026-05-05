Portée par Bruno Retailleau, la proposition de loi crée de nouveaux délits et élargit les pouvoirs de l’État, sur fond de controverse juridique et politique

Le Sénat adopte un texte contre « l’entrisme islamiste », entre renforcement sécuritaire et débat sur les libertés Portée par Bruno Retailleau, la proposition de loi crée de nouveaux délits et élargit les pouvoirs de l’État, sur fond de controverse juridique et politique

AA / Istanbul / Serap Dogansoy

Le Sénat a adopté ce mardi, par 208 voix contre 124, une proposition de loi visant à lutter contre « l’entrisme islamiste » en France, un texte porté par Bruno Retailleau et plusieurs sénateurs de droite.

Ce texte entend renforcer les outils juridiques dont dispose l’État pour prévenir et contrer l’influence de courants islamistes radicaux, en particulier à travers des stratégies dites d’« entrisme », décrites comme une infiltration progressive de secteurs clés de la société tels que l’éducation, le sport ou le tissu associatif.

Création de nouveaux délits et élargissement des sanctions

Parmi les principales mesures adoptées figure la création d’un délit de contestation de la loi, visant les appels à s’opposer à l’application des règles communes lorsqu’ils portent atteinte aux principes de la République.

Le texte introduit également un nouveau motif de dissolution d’associations, notamment lorsque celles-ci encouragent le non-respect de la loi en s’appuyant sur des convictions, y compris religieuses, dans des conditions jugées contraires aux principes républicains.

Les autorités pourront en outre geler administrativement les avoirs d’entités concernées et renforcer le contrôle préfectoral sur certaines structures, notamment celles accueillant des mineurs.

Un texte encadré pour éviter la censure

La commission des lois du Sénat a réécrit plusieurs dispositions afin de sécuriser juridiquement le texte, en limitant notamment son champ aux stratégies d’entrisme et en remplaçant certaines notions jugées trop floues par une référence explicite aux principes définis à l’article 1er de la Constitution.

Les conditions de gel des avoirs ont été restreintes aux situations les plus graves, tandis que les pouvoirs des préfets ont été précisés, notamment en matière de contrôle des structures accueillant des mineurs et de projets de lieux de culte.

Un contexte politique et sécuritaire sensible

Déposée le 16 mars 2026, la proposition de loi s’inscrit dans un contexte de préoccupations croissantes autour de l’islamisme politique en France, alimentées notamment par un rapport du ministère de l’Intérieur évoquant l’influence des Frères musulmans.

Le texte intervient également dans un climat de concurrence politique à l’approche de l’élection présidentielle, alors que le gouvernement prépare de son côté un projet de loi sur des thématiques similaires, actuellement examiné par le Conseil d’État.

Critiques et enjeux de libertés publiques

Malgré les modifications apportées, le texte suscite des inquiétudes parmi certains acteurs politiques et défenseurs des libertés publiques, qui redoutent une atteinte aux droits associatifs ou à la liberté d’expression.

Des motions de rejet ont été déposées par les groupes de gauche, sans empêcher l’adoption du texte par la majorité de droite au Sénat.

Le texte doit désormais être examiné par l’Assemblée nationale, où son adoption pourrait s’avérer plus incertaine, dans un contexte de divergences entre le gouvernement et une partie de la majorité parlementaire.