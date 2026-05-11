Le texte prévoit un durcissement des contrôles et des sanctions, avec pour objectif affiché jusqu’à 1,5 milliard d’euros de recettes supplémentaires par an pour les finances publiques

France : Le Sénat adopte définitivement le projet de loi contre les fraudes sociales et fiscales Le texte prévoit un durcissement des contrôles et des sanctions, avec pour objectif affiché jusqu’à 1,5 milliard d’euros de recettes supplémentaires par an pour les finances publiques

AA / Istanbul / Serap Dogansoy

Le Sénat a adopté définitivement lundi le projet de loi visant à renforcer la lutte contre les fraudes sociales et fiscales, achevant le parcours parlementaire d’un texte présenté par le gouvernement comme l’une des principales réformes de contrôle des dépenses publiques de ces dernières années.

Présenté en Conseil des ministres à la mi-octobre 2025, le projet de loi avait été adopté en première lecture par l’Assemblée nationale le 7 avril 2026, avant d’être validé définitivement par la Haute assemblée.

Le texte, soutenu par le bloc gouvernemental, la droite et l’extrême droite, vise à renforcer les capacités de détection, de sanction et de recouvrement des fraudes sociales et fiscales.

Le Premier ministre Sébastien Lecornu avait salué un texte « ambitieux et concret », estimant que « la fraude sociale et fiscale affaiblit notre modèle social ».

Selon l’exécutif, la réforme doit permettre de générer entre 1 et 1,5 milliard d’euros de recettes supplémentaires par an grâce à plus d’une centaine de mesures.

Suspension des allocations chômage et contrôles renforcés

Le texte prévoit notamment la possibilité pour France Travail de suspendre temporairement les allocations chômage en cas de soupçons sérieux de fraude ou de manquement volontaire.

Cette suspension pourra durer jusqu’à trois mois, avec des garanties destinées à préserver les ressources nécessaires aux dépenses courantes des bénéficiaires.

Le projet impose également que certaines prestations sociales, notamment les allocations chômage, soient versées sur des comptes bancaires domiciliés en France ou dans l’espace unique de paiement en euros (SEPA), afin de renforcer la traçabilité des fonds.

Les capacités de contrôle de France Travail seront par ailleurs élargies, avec un accès renforcé à certaines bases de données permettant de vérifier les conditions de résidence des allocataires.

Arrêts maladie, CPF et travail dissimulé

Le texte encadre également davantage les arrêts maladie délivrés par téléconsultation, en interdisant un second renouvellement à distance.

Les sanctions liées à l’usage de faux arrêts de travail sont renforcées, avec des peines pouvant atteindre trois ans d’emprisonnement et 50.000 euros d’amende.

Le gouvernement prévoit aussi un contrôle accru du Compte personnel de formation (CPF), dispositif permettant de financer des formations professionnelles.

Les bénéficiaires devront participer aux examens liés aux formations suivies, sous peine de devoir rembourser les sommes engagées dans certains cas.

Le texte crée également une procédure de « flagrance sociale », permettant des saisies conservatoires des actifs d’entreprises soupçonnées de travail dissimulé.

Contrôles des retraités à l’étranger

Les retraités français vivant hors de France devront fournir des certificats d’existence validés par les autorités locales afin de continuer à percevoir leurs pensions.

Dans le domaine de la santé, le texte renforce aussi les échanges de données entre l’assurance maladie et les organismes complémentaires afin de mieux détecter certaines fraudes aux remboursements.

Le projet de loi avait été soutenu à l’Assemblée nationale par le bloc gouvernemental, la droite et l’extrême droite, tandis que la gauche avait dénoncé un texte jugé trop centré sur la fraude sociale et insuffisant sur la fraude fiscale.

Cette réforme intervient dans un contexte de réduction des déficits publics et de durcissement des politiques de contrôle des dépenses sociales.​​​​​​​