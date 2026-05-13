« L’époque où Ariane de Rothschild contrôlait la France et les champs de cannes à sucre est révolue »

Dieudonné interdit de spectacle en Guyane, le député Davy Rimane dénonce une « liberté d’expression à deux vitesses » « L’époque où Ariane de Rothschild contrôlait la France et les champs de cannes à sucre est révolue »

La préfecture de Guyane a pris un arrêté interdisant les représentations du spectacle de Dieudonné (« Le fil d’Ariane ») prévues du 13 au 15 mai près de Cayenne, au motif de risque de troubles à l’ordre public.

Les autorités rappellent les multiples condamnations de l’humoriste pour incitation à la haine raciale et antisémitisme.

Cette décision a immédiatement suscité une vive réaction du député guyanais Davy Rimane.

Sans défendre les propos ou le style de Dieudonné, l’élu dénonce une application inégale des principes républicains.

« Dieudonné a purgé ses peines. Il n’est ni un fugitif, ni un terroriste, ni un criminel ayant du sang sur les mains », écrit-il, estimant qu’on ne peut lui interdire d’exercer son métier par anticipation.

Le député pointe particulièrement le « deux poids, deux mesures » dont bénéficierait d’autres personnalités comme Éric Zemmour, condamné à plusieurs reprises pour provocation à la haine raciale, Patrick Bruel, visé par de nombreuses accusations de violences sexuelles, ou encore Ary Abittan, mis en cause dans une affaire de viol, qui continuent tous de se produire publiquement sans entrave.

De son côté, Dieudonné a réagi sur le réseau social américain X en saluant le courage du parlementaire.

Il a publié le communiqué de Davy Rimane en ajoutant, « L’époque où Ariane de Rothschild contrôlait la France et les champs de cannes à sucre est révolue. »

L’humoriste a également annoncé qu’il consacrerait un peinture à cette affaire.

« Prochain tableau prévu sur cet arrêté du préfet de Guyane ! Antoine Poussier, et de la sous-préfète Jenny Köhler, qui ont aujourd’hui interdit un spectacle contre Epstein en Guyane. »

Cette nouvelle interdiction administrative s’ajoute à une longue liste de mesures similaires déjà prises contre Dieudonné dans plusieurs départements et collectivités français ces dernières années.