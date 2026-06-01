L'eurodéputée de gauche estime que les 93 milliards d'euros d'investissements annoncés par Emmanuel Macron masquent une désindustrialisation du pays

« 20 000 emplois industriels détruits » : Manon Aubry critique le bilan de Macron malgré des investissements record L'eurodéputée de gauche estime que les 93 milliards d'euros d'investissements annoncés par Emmanuel Macron masquent une désindustrialisation du pays

L'eurodéputée française de gauche Manon Aubry a vivement critiqué, lundi, le bilan industriel du président Emmanuel Macron, quelques heures après l'annonce d'un montant record de 93 milliards d'euros d'investissements étrangers dans le cadre du sommet Choose France.

Dans un message publié sur le réseau social américain X, la présidente du groupe de la gauche au Parlement européen a dénoncé ce qu'elle considère comme un décalage entre la communication gouvernementale et la réalité industrielle du pays.

« Sommet Choose France : l'arbre de la communication qui cache la forêt de la désindustrialisation », a-t-elle écrit, en réaction à l'annonce du chef de l'État concernant 71 nouveaux projets d'investissements censés générer plus de 15 000 emplois.

Manon Aubry a affirmé que « 20 000 emplois industriels » avaient été détruits en France l'an dernier et que « 179 usines » avaient fermé, contre « seulement 116 créées ». « C'est ça le vrai bilan de Macron ! », a-t-elle ajouté.

Plus tôt dans la journée, Emmanuel Macron avait annoncé que la neuvième édition de Choose France permettrait de mobiliser un montant record de 93 milliards d'euros d'investissements étrangers confirmés et de créer plus de 15 000 emplois.

Le président français a également soutenu que la France demeurait la première destination européenne des investissements étrangers pour la septième année consécutive, présentant ces annonces comme une preuve de l'attractivité économique du pays.



