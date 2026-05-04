Le chef de l’État réaffirme la priorité accordée à la sécurité européenne et au partenariat stratégique avec l’Arménie

À Erevan, le président français Macron : « nous ne céderons pas face aux intimidations croissantes de la Russie » Le chef de l’État réaffirme la priorité accordée à la sécurité européenne et au partenariat stratégique avec l’Arménie

AA / Istanbul / Adama Bamba

Le président français Emmanuel Macron a affirmé, lundi à Erevan, que la France ne céderait pas face aux pressions croissantes de la Russie, tout en réitérant l’engagement de Paris en faveur de la sécurité du continent européen.

S’exprimant lors du dîner d’État offert par les autorités arméniennes, le chef de l’État a insisté sur la fermeté de la position française. « La sécurité du continent européen est notre priorité absolue (…) nous ne céderons pas face aux intimidations croissantes de la Russie », a-t-il déclaré.

Dans le même temps, Emmanuel Macron a salué la coopération étroite entre la France et l’Arménie, mettant en avant un partenariat fondé sur des valeurs communes et une relation historique solide. Il a ainsi rendu hommage aux dirigeants arméniens, dont le Premier ministre Nikol Pashinyan, pour leur engagement en faveur de la stabilité et de la prospérité dans la région.

Le président français a également souligné l’importance des choix stratégiques opérés par Erevan. « Le choix de l’indépendance pleine et entière, de la paix et de la stabilité (…) ainsi que celui de l’Europe et de la prospérité sont ceux que nous soutenons », a-t-il affirmé, estimant qu’ils correspondent aux enjeux actuels du continent.

Par ailleurs, Emmanuel Macron a annoncé la signature prochaine d’un partenariat stratégique renforcé entre Paris et Erevan. Selon lui, cet accord viendra « consacrer les efforts de défense inédits » engagés ces dernières années, tout en ouvrant de nouvelles perspectives économiques et en consolidant les coopérations éducatives, linguistiques et culturelles entre les deux pays.

Le chef de l’État a aussi mis en avant la proximité entre les deux peuples, évoquant une relation marquée par des liens humains, culturels et historiques profonds. « Quand il s’agit de ce que nous portons en commun, nous sommes l’un pour l’autre », a-t-il déclaré, insistant sur la solidarité durable entre la France et l’Arménie.

Enfin, Emmanuel Macron a salué « le courage et l’audace » des autorités arméniennes dans leur volonté de construire un avenir fondé sur la paix, appelant l’Europe à « se montrer à la hauteur » de ces engagements.

Le président français se trouve en Arménie dans le cadre de la 8e réunion de la Communauté politique européenne, tenue lundi à Erevan en présence de plusieurs dizaines de chefs d’État et de gouvernement européens, autour des questions de sécurité continentale, de résilience économique et de coordination diplomatique face aux conflits en Ukraine et au Moyen-Orient.

Créée en 2022 à l’initiative d’Emmanuel Macron, la Communauté politique européenne rassemble les États membres de l’Union européenne ainsi qu’une vingtaine de pays partenaires du continent.