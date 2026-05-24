L’événement organisé par EuroPalestine s’inscrivait dans la Journée mondiale des cerfs-volants pour la Palestine

À Argenteuil, des cerfs-volants aux couleurs palestiniennes pour dénoncer la guerre à Gaza L’événement organisé par EuroPalestine s’inscrivait dans la Journée mondiale des cerfs-volants pour la Palestine

AA / Paris / Ümit Dönmez

Des dizaines de personnes se sont réunies vendredi à Argenteuil, en région parisienne, à l’occasion de la Journée mondiale des cerfs-volants pour la Palestine organisée par le collectif EuroPalestine.

Des participants de tous âges ont fait voler des cerfs-volants aux couleurs palestiniennes au-dessus des hauteurs d’Argenteuil, tandis que plusieurs drapeaux palestiniens et banderoles appelant à la fin de la guerre à Gaza étaient déployés sur le site.

L’événement s’inscrivait dans une mobilisation internationale organisée en solidarité avec les habitants de la bande de Gaza, où les cerfs-volants sont devenus au fil des années un symbole de résistance, de liberté et d’espoir pour les enfants palestiniens vivant sous blocus.

Des slogans en soutien au peuple palestinien ont été scandés au cours du rassemblement, tandis que plusieurs participants ont dénoncé la poursuite des bombardements israéliens sur Gaza et la situation humanitaire dans l’enclave palestinienne.

Le collectif EuroPalestine a présenté cette initiative comme un moment de solidarité populaire et familiale destiné à « faire vivre la voix des enfants de Gaza » à travers une action symbolique et pacifique.

La Journée mondiale des cerfs-volants pour la Palestine est organisée dans plusieurs pays afin d’attirer l’attention sur la situation dans la bande de Gaza et de rappeler les restrictions imposées au territoire palestinien depuis le blocus instauré par Israël en 2007.

Cette mobilisation intervient alors qu’Israël fait l’objet de plusieurs procédures judiciaires internationales liées à sa guerre menée dans la bande de Gaza. La Cour internationale de justice (CIJ) examine une plainte déposée par l’Afrique du Sud accusant Israël de violations de la Convention sur le génocide. La juridiction de l’ONU a estimé en janvier 2024 qu’il existait un « risque plausible de génocide » et a ordonné plusieurs mesures conservatoires exigeant notamment l’accès de l’aide humanitaire à Gaza.

La Cour pénale internationale (CPI) a, de son côté, émis en novembre 2024 des mandats d’arrêt contre le premier ministre israélien Benyamin Netanyahu et l’ancien ministre de la Défense Yoav Gallant pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité liés à la guerre à Gaza, notamment d'avoir utilisé la famine comme arme de guerre.

Depuis le début de l’agression israélienne lancée après le 7 octobre 2023, des dizaines de milliers de Palestiniens ont été tués dans la bande de Gaza, en majorité des femmes et des enfants, selon les autorités sanitaires palestiniennes et plusieurs agences des Nations unies. Des ONG internationales, parmi lesquelles Amnesty International, Human Rights Watch, Médecins sans frontières et de nombreux experts mandatés par l’ONU, ont dénoncé des attaques massives contre les civils, des destructions d’infrastructures vitales, l’usage de la famine comme arme de guerre ainsi que des violations graves du droit international humanitaire.