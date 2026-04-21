Il met en avant l’usage de l’IA et le renforcement de la coopération entre écoles et forces de l’ordre pour contrer les risques de violence

Türkiye : Recep Tayyip Erdogan affirme que la sécurité scolaire est une priorité absolue, sans aucune concession Il met en avant l’usage de l’IA et le renforcement de la coopération entre écoles et forces de l’ordre pour contrer les risques de violence

AA / Ankara / Merve Berker

Le président turc, Recep Tayyip Erdogan, a déclaré lundi que garantir la sécurité des écoles reste la priorité absolue du gouvernement, soulignant qu’aucun compromis ne sera toléré sur cette question.

S’adressant à la nation à l’issue d’une réunion du Conseil des ministres, Erdogan a affirmé que la violence doit être combattue à travers une stratégie globale, allant de la dynamique familiale à l’exposition aux médias numériques, en passant par la coopération institutionnelle.

« Plus nous identifions avec précision les facteurs qui alimentent la culture de la violence, plus nous réussirons à la traiter », a-t-il déclaré.

Il a indiqué que les autorités prévoient de renforcer leur présence dans les environnements en ligne en recourant à l’intelligence artificielle, précisant que la surveillance des activités numériques sera étendue.

« Nous renforcerons davantage notre présence visible et invisible dans les recoins sombres d’Internet en bénéficiant également de l’intelligence artificielle », a-t-il ajouté.

Mercredi, un élève de 8e année a ouvert le feu dans un collège de la province de Kahramanmaras, en Türkiye, tuant neuf personnes et en blessant 13 autres.

Erdogan a précisé que l’une des mesures consistera à renforcer la coopération entre les établissements scolaires et les forces de l’ordre, ainsi qu’à développer de nouveaux modèles de travail.

Des efforts seront également déployés pour améliorer la communication entre les écoles et les parents, notamment en renforçant un système existant de rendez-vous parentaux et en lançant des lignes d’assistance pour lutter contre la dépendance numérique, a-t-il ajouté.

Il a averti que la représentation de la violence dans les médias peut avoir des effets néfastes sur les jeunes, soulignant que présenter les auteurs comme des figures puissantes ou respectées nuit à la perception de la réalité chez les enfants.

Il a également mis en garde contre les risques liés à la diffusion détaillée des actes violents et à la répétition des images d’attaques, susceptibles d’encourager des comportements d’imitation chez les mineurs.

*Traduit de l'anglais par Wafae El Baghouani