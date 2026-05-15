L’équipe de recherche estime que le dinosaure pesait 27 tonnes et mesurait 27 mètres de long

Une nouvelle étude révèle le plus grand dinosaure découvert en Asie du Sud-Est L’équipe de recherche estime que le dinosaure pesait 27 tonnes et mesurait 27 mètres de long

AA / Londres / Burak Bir

Une étude récente a révélé un nouveau type de dinosaure au long cou et herbivore, le plus grand jamais découvert en Asie du Sud-Est.

Le dinosaure, décrit dans un nouvel article publié dans la revue Scientific Reports, a été identifié à partir d’os trouvés au bord d’un étang dans le nord-est de la Thaïlande il y a dix ans, a indiqué l’Université Collège de Londres (UCL) dans un communiqué jeudi.

La découverte du « Nagatitan chaiyaphumensis » résulte des efforts conjoints de chercheurs de l’UCL, de l’Université Mahasarakham, de l’Université de Technologie Suranaree et du Musée Sirindhorn en Thaïlande.

En analysant les vertèbres, les côtes, le bassin et les os des jambes, dont un os de membre antérieur mesurant 1,78 mètre de long, l’équipe de recherche a estimé que le dinosaure aurait pesé 27 tonnes, soit environ le poids de neuf éléphants asiatiques adultes et mesuré 27 mètres de long.

L’espèce de dinosaure a été nommée Nagatitan chaiyaphumensis, « Naga » faisant référence à un serpent aquatique mythologique dans le folklore thaïlandais et sud-asiatique, « Titan » aux géants de la mythologie grecque, et chaiyaphumensis signifiant « de Chaiyaphum », la province thaïlandaise où les fossiles ont été découverts.

Le communiqué précise qu’il s’agit de la 14ème espèce de dinosaure nommée en Thaïlande.

Selon l’étude, Nagatitan était un sauropode somphospondylien, un sous-groupe de sauropodes qui s’est répandu il y a environ 120 millions d’années.

« Mon rêve est de continuer à faire reconnaître les dinosaures d’Asie du Sud-Est au niveau international », a déclaré l’auteur principal de l’UCL,Thitiwoot Sethapanichsakul, dans le communiqué.

*Traduit de l’anglais par Ayse Bashoruz