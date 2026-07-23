Les volontaires retenus suivront une formation avant de contribuer à l’organisation du sommet, aux initiatives de sensibilisation environnementale et à l’accompagnement des délégations lors de la conférence de l’ONU sur le climat

Türkiye : plus de 10 000 candidatures de 104 pays pour le programme de volontaires de la COP31 Les volontaires retenus suivront une formation avant de contribuer à l’organisation du sommet, aux initiatives de sensibilisation environnementale et à l’accompagnement des délégations lors de la conférence de l’ONU sur le climat

AA / Ankara et Istanbul

Plus de 10 000 personnes issues de 104 pays ont présenté leur candidature au programme de volontaires de la COP31, la Conférence des Nations unies sur les changements climatiques, que la Türkiye accueillera à Antalya du 9 au 20 novembre.

Selon des informations obtenues par Anadolu auprès du ministère turc de l’Environnement, de l’Urbanisation et du Changement climatique, 5 000 volontaires sélectionnés dans le cadre du Programme des volontaires de la COP31 Türkiye participeront à l’organisation du sommet ainsi qu’à des activités de sensibilisation à l’environnement et au climat à Antalya et dans d’autres régions du pays.

Le programme prévoit notamment le recrutement de 1 500 volontaires internationaux, qui rejoindront un réseau de 5 000 bénévoles.

Conformément à la vision du président de la COP31 et ministre de l’Environnement, de l’Urbanisation et du Changement climatique, Murat Kurum, visant à placer les jeunes au cœur de la conférence, le programme entend renforcer leur participation aux événements.

Le nombre de candidatures a déjà dépassé 10 000, provenant de 104 pays, alors que les inscriptions resteront ouvertes jusqu’au mois d’août.

À l’issue de cette période, les candidats seront évalués selon des critères prédéfinis.

Les volontaires sélectionnés suivront une formation intensive avant la conférence. Ceux qui réussiront cette formation se verront attribuer des missions en fonction de leurs compétences, de leurs centres d’intérêt, de leur maîtrise des langues étrangères et des besoins opérationnels du sommet.

Pendant la COP31, ils contribueront notamment à l’accueil et à l’orientation des visiteurs, au soutien logistique des événements, à la coordination des opérations sur le terrain, à la communication avec les délégations, aux activités de sensibilisation environnementale et climatique ainsi qu’à diverses tâches opérationnelles.

Le ministère, en coopération avec l’organisme chargé de la mise en œuvre du programme, lancera également un programme d’orientation vers l’emploi, les stages et les carrières destiné aux volontaires de la COP31.

Cette initiative vise à mettre en relation les jeunes ayant acquis une expérience dans les domaines de la protection de l’environnement, du changement climatique et du développement durable avec de potentiels employeurs.

Le ministère a indiqué que ce programme a pour objectif de transformer l’expérience acquise lors de la COP31 en opportunités de développement professionnel à long terme, notamment sous la forme de stages et d’emplois.

Les personnes souhaitant candidater ou obtenir davantage d’informations peuvent consulter le site cop31volunteers.com.

*Traduit de l’anglais par Ayse Bashoruz