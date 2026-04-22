Le musée du Musée du Louvre accueille depuis le 15 avril l’exposition « Michelangelo and Rodin: Living Bodies », réunissant des œuvres de Michel-Ange et Auguste Rodin autour du thème du corps humain

Paris : le Louvre réunit Michel-Ange et Rodin dans une exposition sur le corps humain Le musée du Musée du Louvre accueille depuis le 15 avril l’exposition « Michelangelo and Rodin: Living Bodies », réunissant des œuvres de Michel-Ange et Auguste Rodin autour du thème du corps humain

AA / Istanbul / Wafae El Baghouani

Le musée du Musée du Louvre accueille depuis le 15 avril l’exposition « Michelangelo and Rodin: Living Bodies », réunissant des œuvres de Michel-Ange et Auguste Rodin autour du thème du corps humain.

Ouverte au public jusqu’au 20 juillet, l’exposition met en lumière les correspondances artistiques entre les deux maîtres de la sculpture, séparés par plusieurs siècles mais unis par une même fascination pour l’anatomie et le mouvement.

À travers une sélection de sculptures, de dessins et d’études, le parcours propose une réflexion sur la représentation du corps vivant, entre tension, expressivité et recherche du réalisme. Les visiteurs peuvent ainsi observer les influences indirectes de Michel-Ange sur l’œuvre de Rodin, notamment dans le traitement des formes et des postures.

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Organisée dans les salles du Louvre à Paris, l’exposition s’inscrit dans une volonté de dialogue entre les époques et les styles, tout en offrant une immersion dans l’évolution de la sculpture occidentale.

L’événement attire déjà un large public, curieux de découvrir ce face-à-face inédit entre deux figures majeures de l’histoire de l’art.