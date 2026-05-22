Organisée à l’école Ferrandi à Paris, la manifestation a réuni diplomates, universitaires et chefs autour du rayonnement international de la cuisine turque

Paris accueille l’événement « La cuisine turque : un patrimoine vivant entre tradition et modernité » Organisée à l’école Ferrandi à Paris, la manifestation a réuni diplomates, universitaires et chefs autour du rayonnement international de la cuisine turque

AA/Paris

La Présidence de la communication de la République de Türkiye a organisé, jeudi à Paris, un événement intitulé « La cuisine turque : un patrimoine vivant entre tradition et modernité », dans le cadre de la Semaine de la cuisine turque célébrée du 21 au 27 mai sous le thème « Un héritage à la même table », à l’initiative d’Emine Erdoğan, épouse du président turc Recep Tayyip Erdogan.

Organisée à l’école de gastronomie et d’hôtellerie Ferrandi, dans la capitale française, la manifestation a réuni diplomates, universitaires, chefs et spécialistes de la gastronomie autour d’une réflexion sur l’histoire, l’influence et le rayonnement international de la cuisine turque.

L’événement a débuté par une table ronde consacrée à la gastronomie turque avant de se poursuivre avec un atelier culinaire présentant la préparation de spécialités traditionnelles telles que le helva, le dolma à l’oignon et l’içli köfte. Des dégustations ont également été proposées aux invités.

Parmi les participants figuraient notamment l’ambassadeur de Türkiye à Paris, Yunus Demirer, le consul général de Türkiye à Paris, Kerem Yılmaz, ainsi que plusieurs responsables institutionnels et acteurs du monde culturel.

Lors de l’ouverture, Şelale Sarıtaylı-Alvado, représentante du service de communication de l’ambassade de Türkiye à Paris, a déclaré que « la cuisine turque est bien plus qu’un art culinaire ; elle reflète une histoire, une mémoire collective et une culture du partage profondément enracinée ».

La modératrice du panel, la professeure Suna Timur Agıldere, a rappelé que la Semaine de la cuisine turque est célébrée chaque année en mai, tant en Türkiye qu’au sein des représentations turques à travers le monde.

L’historien français de la gastronomie Patrick Rambourg a souligné que la diplomatie gastronomique remonte à l’Antiquité, évoquant les banquets organisés par les souverains pour résoudre des tensions ou remercier leurs alliés.

Selon lui, l’influence turque est visible dans les ouvrages culinaires français dès le XVIIe siècle, où apparaît l’expression « à la turque ». Il a également affirmé que « le café arrive très clairement en France directement depuis la Türkiye », rappelant le rôle joué au XVIIe siècle par l’ambassadeur ottoman Süleyman Aga dans l’introduction du café au sein de la haute société parisienne.

Le géographe français Pierre Raffard a pour sa part qualifié Gaziantep de « capitale gastronomique du pays », mettant en avant la diversité régionale de la cuisine turque et son héritage façonné par les civilisations ayant traversé l’Anatolie au fil des siècles.

La cheffe turque Sinem Ozler a insisté sur la nécessité de préserver et valoriser la cuisine anatolienne sans la dénaturer, affirmant privilégier les recettes traditionnelles enrichies de techniques modernes plutôt que la cuisine fusion ou moléculaire.

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L’ingénieure et cheffe turque Esin Fakılı a estimé que la cuisine constitue un vecteur essentiel de découverte culturelle, soulignant que les Français associent encore principalement la gastronomie turque au kebab et au döner, malgré « un héritage culinaire extraordinaire ».

En clôture de l’événement, l’ambassadeur Demirer a interrogé les intervenants sur la place centrale du yaourt dans la cuisine turque. Pierre Raffard a répondu que le mot « yaourt » trouve son origine dans les premières tribus turques nomades d’Asie centrale, estimant que cette dimension historique explique « l’attachement profond des Turcs au yaourt ».

*Traduit du turc par Sanaa Amir