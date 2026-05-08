"Je continuerai à prendre la parole pour ceux qui en ont le plus besoin et à défendre la paix et la sécurité, ainsi que les droits de l’homme et la liberté", a déclaré Barrera au magazine Variety

Melissa Barrera fait son retour après avoir été renvoyée de Scream 7 pour avoir soutenu le mouvement pro-palestinien "Je continuerai à prendre la parole pour ceux qui en ont le plus besoin et à défendre la paix et la sécurité, ainsi que les droits de l’homme et la liberté", a déclaré Barrera au magazine Variety

AA / États-Unis / Darren Lyn

L’actrice Melissa Barrera fait son retour dans l’industrie du divertissement après avoir été renvoyée du film d’horreur Scream 7 il y a trois ans pour avoir soutenu le mouvement pro-palestinien, selon une nouvelle interview publiée par le magazine Variety.

Après qu'Israël a commencé à bombarder Gaza en octobre 2023, Barrera a commencé à publier des messages de soutien aux Palestiniens de Gaza.

Elle a utilisé Instagram pour appeler à la paix et critiquer le gouvernement israélien pour la mort de civils palestiniens innocents, comparant Gaza à un camp de concentration. Barrera a également partagé des liens de collecte de fonds pour des organisations de défense des droits humains palestiniens et des articles de chercheurs sur l’Holocauste accusant Israël de commettre un génocide.

Les dirigeants hollywoodiens ont été offensés par les messages pro-palestiniens de Barrera, les qualifiant d’antisémites, et elle a été renvoyée de son rôle principal dans Scream 7 et libérée de son agence artistique, WME.

La société de production derrière les films Scream, Spyglass Media Group, a publié un communiqué dans Variety peu après le licenciement de Barrera :

« La position de Spyglass est sans équivoque : nous n’avons aucune tolérance pour l’antisémitisme ou l’incitation à la haine sous quelque forme que ce soit, y compris les fausses références au génocide, au nettoyage ethnique, à la distorsion de l’Holocauste ou tout ce qui franchit ouvertement la ligne vers le discours de haine ».

Barrera a confié à Variety qu’elle lutte encore aujourd’hui pour comprendre ce qui lui est arrivé.

« Je veux dire, les personnes qui m’ont accusée d’antisémitisme et celles qui dirigent Spyglass… et elles ont tort. Juste factuellement tort », a-t-elle déclaré.

« Pour moi, c’était comme : ‘Attendez. J’essaie de dénoncer quelque chose de gravement, gravement mauvais et maléfique, et je suis punie pour cela. On me retire tout. Quelle leçon suis-je censée en tirer ?’ », a poursuivi Barrera. « Je me posais même des questions à Dieu : ‘Qu’essaies-Tu de m’enseigner ? Parce que je ne comprends pas pourquoi ceux qui essaient de faire ce qui est juste sont punis, et les gens qui s’en fichent continuent de prospérer. Je ne comprends pas ce jeu. Qu’est-ce que c’est ?!’ C’était un réveil brutal. »

La réponse de Barrera aux accusations de Spyglass d’« antisémitisme » et « d’incitation à la haine » est la même qu'après son renvoi en 2023 :

« Je crois qu’un groupe de personnes n’est pas leur leadership et qu’aucune autorité ne devrait être au-dessus de la critique », avait-elle déclaré à l’époque. « Je prie jour et nuit pour qu’il n’y ait plus de morts, plus de violences et pour une coexistence pacifique. Je continuerai à prendre la parole pour ceux qui en ont le plus besoin et à défendre la paix et la sécurité, ainsi que les droits de l’homme et la liberté. Le silence n’est pas une option pour moi. »

Mais Hollywood est resté silencieux sur Barrera.

Dans l’année qui a suivi son renvoi, elle n’a été engagée dans aucune production, et toutes ses offres ont complètement cessé, selon Variety. Elle a reçu peu de messages de soutien de la part de ses collègues acteurs et des membres de l’industrie, et a traversé une période sombre, submergée par l’idée qu’elle avait perdu ce qu’elle aimait le plus.

L’actrice, qui a grandi au Mexique en rêvant de percer à Hollywood en payant ses droits de passage dans les telenovelas, a vu le tapis lui être retiré sous les pieds pour avoir pris position sur une cause de droits humains qui lui tenait à cœur.

« Les spécificités de ma situation étaient comme une tempête parfaite. Je suis une femme de couleur dans cette industrie. Je suis ‘en ascension’, mais je n’ai pas un nom suffisamment grand pour être intouchable, donc ils peuvent faire de moi un exemple », a déclaré Barrera à Variety. « Je suis suffisamment connue pour que l’on écrive des articles et crée toute la propagande clickbait nécessaire, mais pas assez pour que les gens s’en préoccupent vraiment ou se révoltent dans l’industrie pour moi. J’étais le bouc émissaire parfait. »

Malgré sa chute soudaine et brutale, Barrera n’a pas abandonné son rêve d’actrice et n’a pas laissé Hollywood la vaincre. Elle joue actuellement dans la comédie musicale de Broadway Titanique, dans le rôle de Rose, une jeune femme assiégée naviguant dans le chaos à bord du Titanic, spectacle qui a reçu cette année quatre nominations aux Tony Awards, dont celle de Meilleure comédie musicale.

« On ne devient pas super riche ou célèbre en faisant du théâtre. On le fait par amour de l’art », a déclaré Barrera à Variety. « Et beaucoup de gens sont beaucoup plus vocaux sur la politique à Broadway parce que l’essence de l’artiste est de s’exprimer et d’être engagé politiquement. Donc j’aime être ici à ce moment précis et faire partie de cette communauté qui me semble plus proche de chez moi. »

Bien que Barrera ne soit pas encore une star de premier plan à Hollywood, elle a déclaré à Variety qu’« elle ne s’était jamais sentie aussi heureuse, épanouie et en paix » en jouant à Broadway, ce qui était toujours un de ses objectifs.

Elle a également créé sa propre société de production.

« Je suis très excitée à ce sujet », a déclaré Barrera.

Quant à son avis sur Scream 7, qui a rapporté 207 millions de dollars dans le monde, selon Variety, ce qui en fait le volet le plus rentable de la franchise d’horreur :

« La réalité, c’est que Scream fera toujours partie de moi parce que ce fut deux années de ma vie, ça m’a beaucoup apporté, et j’en suis reconnaissante », a-t-elle déclaré. « Ça ne m’a pas laissé un goût amer. Ils n’ont pas ce pouvoir. »

« Et soyons réalistes, le septième était nul », a-t-elle ajouté. « Et ils doivent vivre avec ça. La seule façon dont ils ont pu faire ce film après ce qui s’est passé était de jouer à fond sur la nostalgie. »

*Traduit de l’anglais par Ayse Bashoruz