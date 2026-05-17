La Bulgarie remporte l’Eurovision 2026 sur fond de contestations liées à la participation d’Israël

La Bulgarie a remporté samedi l’édition 2026 du Concours Eurovision de la chanson, organisée en Autriche, dans un contexte marqué par des protestations, des boycotts et des manifestations liés à la participation d’Israël en raison de la guerre dans la bande de Gaza.

La finale de la 70e édition de l’Eurovision s’est tenue à la Wiener Stadthalle de Vienne, où la chanteuse bulgare Dara s’est imposée avec sa chanson « Bangaranga », totalisant 516 points attribués par les jurys et les téléspectateurs.

Israël a terminé à la deuxième place avec 343 points, tandis que la Roumanie s’est classée troisième avec 296 points.

Cinq pays dont l’Espagne, la Slovénie, les Pays-Bas, l’Islande et l’Irlande ont boycotté le concours pour protester contre la participation d’Israël.

Le représentant israélien Noam Bettan, troisième à se produire lors de la finale, a été accueilli par des protestations dans la salle, plusieurs spectateurs brandissant des drapeaux palestiniens pendant sa prestation. Des huées ont également été entendues lors de l’annonce des résultats du vote du public en faveur d’Israël.

La secrétaire générale d’Amnesty International, Agnes Callamard, a critiqué la participation israélienne durant la retransmission, affirmant sur les réseaux sociaux qu’« il ne devrait pas y avoir de scène pour Israël à l’Eurovision alors qu’un génocide, une occupation illégale et un apartheid sont en cours ».



Manifestations à Vienne

Plus de 1.000 manifestants propalestiniens se sont rassemblés sur la place Christian-Broda à Vienne avant de marcher en direction de la Wiener Stadthalle, quelques heures avant la finale.

Les manifestants portaient des pancartes sur lesquelles on pouvait lire « Ne célébrez pas le génocide » et « Israël, tueur d’enfants et de civils », tout en scandant des slogans tels que « Boycott Israël » et « Pas de scène pour le génocide ».

Des militants internationaux, artistes et représentants de la société civile ont appelé l’European Broadcasting Union (EBU) à exclure Israël du concours et exhorté plusieurs pays, dont l’Autriche, à mettre fin à leur coopération politique, économique et militaire avec Israël.

Un concert parallèle intitulé « Song Protest – No Stage for Genocide » s’est également tenu vendredi sur la place Maria-Theresien à Vienne, réunissant artistes et militants internationaux en soutien aux Palestiniens et dénonçant la position de l’EBU concernant la participation israélienne.

Lors de la première demi-finale, organisée le 12 mai, Noam Bettan avait déjà été confronté à des protestations dans le public, certains spectateurs scandant « Stop au génocide » et brandissant des drapeaux palestiniens. Plusieurs personnes portant des slogans « Free Palestine » avaient été évacuées de la salle par les agents de sécurité.

Des diffuseurs publics critiquent la participation israélienne

Le diffuseur public espagnol RTVE a diffusé un message en faveur de « la paix et de la justice pour la Palestine » au début de la retransmission, interrompant temporairement son signal pour afficher ce message en espagnol et en anglais.

Le diffuseur public flamand belge VRT a également averti qu’il pourrait reconsidérer sa participation future au concours si l’EBU ne modifie pas sa politique concernant les pays autorisés à participer à l’Eurovision.

Une baisse des audiences télévisées

Le concours a également enregistré une baisse des audiences télévisées dans plusieurs pays, dans un contexte d’appels au boycott et de critiques liées à la participation d’Israël.

En Italie, 1,87 million de téléspectateurs ont suivi la première demi-finale sur la chaîne publique RAI, contre 2,489 millions l’an dernier.

Aux Pays-Bas, l’audience de la demi-finale a chuté de 42 % par rapport à 2025, enregistrant le plus faible score du pays pour une demi-finale de l’Eurovision depuis 2012.

Selon les données d’audience publiées, les chiffres ont également reculé par rapport à l’année précédente au Royaume-Uni, en Suède et en Belgique.

*Traduit de l'anglais par Ben Amed Azize Zougmore