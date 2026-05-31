Kanye West se produit pour la première fois à Istanbul devant une foule record de 118.000 spectateurs

Le rappeur de renommée mondiale Kanye West s’est produit pour la première fois à Istanbul samedi, devant une foule d’environ 118.000 spectateurs réunis au stade olympique Atatürk, à l’occasion de l’un des plus grands événements musicaux de l’année.

Le concert, organisé en coopération avec NTRteam, a attiré des milliers de visiteurs venus de Türkiye, mais aussi du Royaume-Uni, d’Allemagne, de France, des Pays-Bas, d’Italie, de Russie, de Pologne et de plusieurs pays du Moyen-Orient.

Le stade a atteint sa capacité maximale plusieurs heures avant le début du spectacle, les fans s’étant rassemblés pour assister à la première prestation très attendue de l’artiste récompensé aux Grammy Awards en Türkiye.

Kanye West a ouvert le concert avec le titre Father et a conclu son spectacle de près de deux heures avec Stronger.

Se produisant au sommet d’une immense scène sphérique, l’artiste a interprété plusieurs de ses plus grands succès, dont King, Runaway, Power, Flashing Lights, Heartless, Black Skinhead, All The Love et Homecoming.

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Tout au long de la soirée, les spectateurs ont repris les chansons en chœur et dansé au rythme de la musique, sous les applaudissements et les acclamations qui ont résonné dans tout le stade.

L’un des éléments les plus remarquables du concert a été la conception de la scène, inspirée des spectacles de Kanye West au stade SoFi de Los Angeles. Une gigantesque structure hémisphérique installée au centre de l’enceinte a été transformée en globe terrestre grâce à une technologie de projection haute résolution.

Le spectacle a également été marqué par d’importants jeux de lumière, des effets de fumée et des visuels synchronisés. Des milliers de spectateurs ont illuminé le stade avec les lampes de leurs téléphones portables, créant une véritable mer de lumières dans les tribunes et sur la pelouse.

Parmi les célébrités turques présentes figuraient les acteurs Sukru Ozyildiz, Alina Boz, Hazar Erguclu, Yasemin Allen, Afra Saracoglu et Asli Tandogan, ainsi que les chanteurs Elif Buse Dogan et Burak Kut.

Le concert a également été diffusé en direct sur la chaîne YouTube officielle de Kanye West, attirant des millions de spectateurs quelques minutes seulement après le début de la retransmission.

*Traduit de l'anglais par Ben Amed Azize Zougmore