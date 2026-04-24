- Initiée par l’UNESCO en 1995, la Journée mondiale du livre est célébrée chaque 23 avril pour promouvoir la lecture et l’accès à l’information. « Les livres sont comme une fenêtre ouverte sur un autre monde », souligne l’organisation

Journée mondiale du livre : la lecture entre papier et numérique - Initiée par l’UNESCO en 1995, la Journée mondiale du livre est célébrée chaque 23 avril pour promouvoir la lecture et l’accès à l’information. « Les livres sont comme une fenêtre ouverte sur un autre monde », souligne l’organisation

AA / Istanbul / Ayse Bashoruz

Depuis sa création en 1995, la Journée mondiale du livre encourage des initiatives locales et internationales afin de rapprocher les citoyens des œuvres littéraires. D’après l’UNESCO, plus de 150 pays y participent chaque année, organisant des lectures publiques, des rencontres avec des auteurs ainsi que des ateliers d’écriture et des distributions de livres.

Par ailleurs, le choix de la date du 23 avril coïncide avec la mort, en 1616, de deux figures majeures de la littérature, l’Anglais William Shakespeare et l’Espagnol Miguel de Cervantès, ainsi qu’avec la mémoire de Garcilaso de la Vega, symbolisant l’universalité et l’intemporalité du livre. L’UNESCO a ainsi choisi cette date pour célébrer non seulement les écrivains du monde entier, mais également tous les professionnels qui rendent la lecture possible : éditeurs, libraires et bibliothécaires, selon le ministère français de l’Éducation nationale.

Rabat 2026 : une capitale au cœur du rayonnement culturel

Chaque année, l’UNESCO désigne une « Capitale mondiale du livre »​​​​​​​, une ville exemplaire dans la promotion de la lecture et de l’accès à la culture. En 2026, ce titre revient à Rabat, reconnue pour son engagement en faveur du développement littéraire, de l’autonomisation des femmes et des jeunes, ainsi que de la lutte contre l’illettrisme, notamment dans les communautés défavorisées.

Comme l’a souligné Audrey Azoulay, « Rabat est un carrefour culturel où les livres contribuent à transmettre le savoir et les arts dans toute leur diversité. L’industrie locale du livre joue également un rôle crucial dans l’avancement de l’éducation. Ces actions sont en résonance avec le mandat de l’UNESCO. »

Avec ses 54 maisons d’édition, le troisième plus grand salon international du livre en Afrique et un réseau de librairies en expansion, la ville s’impose comme un pilier de l’économie créative et de la démocratisation du savoir. Selon le communiqué officiel des autorités marocaines, cette distinction « consacre l’engagement du Royaume en faveur de la promotion de la culture et de la démocratisation du savoir » et vise à construire « une société de lecteurs, inclusive et équitable, notamment parmi la jeunesse ».

Les célébrations ont débuté le 23 avril 2026, à l’occasion de la Journée mondiale du livre et du droit d’auteur, et se déploieront tout au long de l’année à travers des salons du livre, des rencontres d’auteurs, des ateliers de lecture pour les jeunes et des programmes de distribution d’ouvrages dans les quartiers défavorisés.

Parmi les événements majeurs figure la 31ème édition du Salon international de l’édition et du livre, prévue du 1er au 10 mai 2026, qui réunira 890 exposants issus de 60 pays, plus de 130 000 titres et plus de 200 événements culturels, selon le média Quid.

- Lecture et numérique : un équilibre à trouver

À l’ère du numérique, les pratiques de lecture évoluent profondément, portées par le développement des livres numériques, des audiobooks et des contenus accessibles en ligne. Ces nouveaux supports permettent de toucher un public plus large, notamment les jeunes générations, et de diversifier les façons de lire.

Pour la Commissaire générale des États généraux du livre en français dans le monde, Sylvie Marcé, « le numérique peut être au service de la lecture », soulignant que les réseaux sociaux ou les formats vidéo peuvent devenir des outils efficaces pour donner envie de lire. Elle évoque notamment des enseignants qui utilisent ces plateformes pour susciter l’intérêt des élèves, ou encore de nouveaux usages hybrides, comme la lecture accompagnée de musique. « Aujourd’hui, le numérique se loge partout dans la chaîne du livre », explique-t-elle, insistant sur la nécessité de multiplier les points d’accès à la lecture.

Cependant, cette évolution ne remet pas en cause l’importance du livre imprimé. Si le numérique favorise l’accessibilité et l’innovation, il pose aussi la question de l’attention et de la concentration, dans un environnement marqué par la multiplication des sollicitations. D’après Sylvie Marcé, « le livre dans lequel on se plonge intégralement, sans être dispersé, reste quelque chose qu’il faut transmettre aux enfants dès le plus jeune âge ». Dès lors, l’enjeu n’est pas d’opposer supports numériques et livres physiques, mais de trouver un équilibre entre ces différentes pratiques.

Les travaux de Thierry Baccino, professeur de psychologie cognitive à l’Université Paris 8 et spécialiste des interactions homme-machine, ainsi que de Véronique Drai-Zerbib, également chercheuse en psychologie cognitive des technologies numériques à l’Université Paris 8, étudient la manière dont le numérique transforme les processus de lecture et de compréhension, d’après le média français Radio France.

Selon leurs travaux, la lecture sur écran introduit une rupture avec la lecture traditionnelle : elle devient non linéaire, structurée par les hyperliens, le défilement et la navigation entre différentes sources d’information. L’œil ne suit plus un parcours continu mais passe d’un bloc de texte à un autre, ce qui augmente la charge cognitive et modifie la mémorisation.

Les chercheurs soulignent également l’impact de la luminosité des écrans et de la multiplicité des contenus multimédias, qui transforment le lecteur en « hyper-lecteur », confronté à une forte sollicitation attentionnelle.

Selon ces analyses, la lecture numérique ne remplace pas la lecture papier mais en transforme les modalités. Elle s’inscrit dans une logique de complémentarité.