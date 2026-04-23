Ouverte du 10 avril au 6 septembre 2026, l’exposition réunit des œuvres d’auteurs et d’illustrateurs reconnus, mettant en lumière des thématiques liées à la richesse, aux inégalités et aux systèmes économiques dans le neuvième art

France : Monnaie de Paris accueille une exposition sur le « cash » dans la bande dessinée Ouverte du 10 avril au 6 septembre 2026, l’exposition réunit des œuvres d’auteurs et d’illustrateurs reconnus, mettant en lumière des thématiques liées à la richesse, aux inégalités et aux systèmes économiques dans le neuvième art

AA / Istanbul / Wafae El Baghouani

La Monnaie de Paris accueille l’exposition « CLING ! La bande dessinée parle cash », qui explore la manière dont l’argent est représenté dans la bande dessinée, entre satire, critique sociale et récits du quotidien.

Ouverte du 10 avril au 6 septembre 2026, l’exposition réunit des œuvres d’auteurs et d’illustrateurs reconnus, mettant en lumière des thématiques liées à la richesse, aux inégalités et aux systèmes économiques dans le neuvième art.

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À travers des planches originales, des strips et des installations immersives, le parcours interroge la place de l’argent dans les récits graphiques, oscillant entre humour, dénonciation du consumérisme et réflexion sur les crises financières.

Les commissaires expliquent que l’objectif est de faire dialoguer le rôle historique de la Monnaie de Paris, en tant qu’institution chargée de la fabrication de la monnaie, avec des expressions artistiques contemporaines.

L’exposition propose également des dispositifs pédagogiques et interactifs, destinés à sensibiliser un large public, notamment les plus jeunes, aux enjeux économiques à travers la bande dessinée.

Située sur les rives de la Seine, la Monnaie de Paris s’impose comme un lieu culturel majeur, à la croisée de l’histoire, de l’art et des questions de société.