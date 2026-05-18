- L’événement a réuni des membres de la communauté turque vivant en France et en Suisse, dans cette commune frontalière située près de Genève

France : Annemasse accueille le festival « Festiv’Alp » célébrant la culture turque - L’événement a réuni des membres de la communauté turque vivant en France et en Suisse, dans cette commune frontalière située près de Genève

AA / Istanbul / Wafae El Baghouani

La ville d’Annemasse a accueilli samedi 16 mai le festival culturel « Festiv’Alp », consacré à la culture et à la gastronomie turques, ont indiqué les organisateurs.

L’événement a réuni des membres de la communauté turque vivant en France et en Suisse, ainsi que des élus locaux et des représentants associatifs, dans cette commune de Haute-Savoie située près de la frontière suisse.

Le festival a proposé un programme varié comprenant des spectacles de musique traditionnelle turque, des danses folkloriques, des stands de cuisine mettant en avant des spécialités turques, ainsi que des expositions d’artisanat. Des activités destinées aux enfants ont également été organisées.

La manifestation a rassemblé des participants des deux côtés de la frontière et visait à promouvoir les échanges culturels et le vivre-ensemble entre les communautés turques et locales dans la région du bassin genevois.