L’Espagne, l’Irlande et la Slovénie ont annoncé qu’elles ne retransmettraient pas la finale du concours, sur fond de contestation croissante liée à la guerre à Gaza et au maintien d’Israël dans la compétition

Eurovision : plusieurs télévisions publiques européennes boycottent la diffusion en raison de la participation d’Israël L’Espagne, l’Irlande et la Slovénie ont annoncé qu’elles ne retransmettraient pas la finale du concours, sur fond de contestation croissante liée à la guerre à Gaza et au maintien d’Israël dans la compétition

AA / Istanbul / Serap Dogansoy

Plusieurs groupes audiovisuels publics européens ont annoncé qu’ils ne diffuseraient pas la finale de l’Eurovision prévue samedi à Vienne, en signe de protestation contre la participation d’Israël au concours.

Les diffuseurs publics espagnol RTVE, irlandais RTE et slovène RTV ont indiqué qu’ils remplaceraient la retransmission de l’événement par d’autres programmes.

La télévision publique slovène RTV a annoncé la diffusion d’un programme consacré aux Palestiniens intitulé « Voix de Palestine ».

« Au lieu du cirque de l’Eurovision, le programme de la télévision publique sera placé sous le signe de la série thématique Voix de Palestine », a indiqué la chaîne dans un communiqué.

En Espagne, RTVE a choisi de programmer une émission musicale spéciale à l’occasion des 70 ans de la télévision publique espagnole.

La directrice de la production des contenus de RTVE, Ana Maria Bordas, a souligné que la date retenue coïncidait avec la « Journée internationale du vivre-ensemble en paix », sans mentionner directement l’Eurovision.

La chaîne publique irlandaise RTE diffusera quant à elle un épisode de la série humoristique « Father Ted », centré sur un concours international de chanson.

Ces annonces interviennent après la décision de plusieurs pays européens de boycotter cette 70e édition du concours organisée cette année dans la capitale autrichienne.

L’Irlande, l’Espagne, la Slovénie, l’Islande et les Pays-Bas contestent la décision de l’Union européenne de radio-télévision (UER), organisatrice de l’Eurovision, de maintenir Israël dans la compétition malgré la guerre menée dans la bande de Gaza.

L’Islande et les Pays-Bas ont toutefois indiqué qu’ils diffuseraient le concours malgré leur retrait officiel.

Plus d’un millier d’artistes et de groupes ont également appelé au boycott de l’événement, tandis qu’Amnesty International a soutenu les appels contestant la participation israélienne.

Une manifestation propalestinienne s’est également tenue samedi à Vienne, à quelques jours de la finale.

La guerre à Gaza, déclenchée après l’attaque menée le 7 octobre 2023 par le mouvement palestinien Hamas contre Israël, continue de provoquer des tensions politiques et culturelles dans plusieurs événements internationaux.

Les demi-finales de l’Eurovision doivent se tenir mardi et jeudi avant la finale prévue samedi.​​​​​​​

