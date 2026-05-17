Elle propose des contenus variés couvrant la littérature, la philosophie ainsi que des domaines pratiques tels que l’agriculture, l’élevage ou encore l’apiculture

Cameroun : lancement d’une bibliothèque numérique visant à démocratiser l’accès au savoir africain Elle propose des contenus variés couvrant la littérature, la philosophie ainsi que des domaines pratiques tels que l’agriculture, l’élevage ou encore l’apiculture

Au Cameroun, une initiative de bibliothèque numérique dédiée au savoir africain a vu le jour le 6 mai 2026.

Conçue par l’entreprise ITGStore, la plateforme Añdjeun a été officiellement lancée le mercredi 6 mai 2026 à Douala. Elle est présentée comme une bibliothèque digitale visant à démocratiser l’accès au savoir africain.

Accessible via le site andjeun.com, la plateforme revendique plus de 3 500 ouvrages en ligne et prévoit d’atteindre 4 500 titres dès sa première semaine d’exploitation.

Elle propose des contenus variés couvrant la littérature, la philosophie ainsi que des domaines pratiques tels que l’agriculture, l’élevage ou encore l’apiculture.

Conçue principalement pour la jeunesse africaine, Añdjeun repose sur un modèle collaboratif de type wiki, permettant l’enrichissement progressif des contenus sous la supervision des administrateurs. Les responsables du projet mettent en avant une interface simplifiée et des formules d’abonnement adaptées aux capacités économiques des utilisateurs.

Lors de la cérémonie de lancement, les promoteurs ont insisté sur la vocation éducative et culturelle de la plateforme, qui ambitionne de valoriser les identités africaines tout en facilitant l’accès au savoir.

Les initiateurs du projet annoncent par ailleurs une extension progressive en Afrique centrale, notamment au Tchad, en Centrafrique et au Congo, avec l’objectif de faire de Añdjeun une référence panafricaine dans la diffusion des connaissances.