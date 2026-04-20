La stratégie "America First Global Health" (2026-2030) apparaît comme un substitut à la suppression de l’USAID et un outil de projection stratégique des États-Unis en Afrique

Nouvelle stratégie sanitaire américaine en Afrique : un partenariat repensé ou une affirmation d’intérêts géopolitiques? La stratégie "America First Global Health" (2026-2030) apparaît comme un substitut à la suppression de l’USAID et un outil de projection stratégique des États-Unis en Afrique

Les changements introduits par l’administration du président américain Donald Trump dans la politique de coopération sanitaire avec l’Afrique suscitent des débats sur leurs implications pour les systèmes de santé du continent et pour la coopération internationale.

Après avoir dissous l’Agence américaine pour le développement international (USAID), quitté l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et réduit l’aide extérieure en matière de santé, l’administration Trump finalise une nouvelle série d’accords bilatéraux qui doivent encadrer la prochaine phase de l’engagement sanitaire international des États-Unis.

C’est dans ce contexte de contraction de l’aide que les États-Unis ont conclu, depuis la fin de l’année 2025, une série d’accords bilatéraux de santé avec des pays africains. Présentés comme une transition vers des partenariats plus « responsables » et « durables », ces mémorandums d’entente s’inscrivent dans la nouvelle stratégie "America First Global Health".

Selon les données les plus relayées par plusieurs médias africains et internationaux, au moins 17 pays africains ont déjà signé ces accords. La liste consolidée comprend le Kenya, le Nigeria, le Rwanda, l’Ouganda, le Liberia, le Lesotho, l’Eswatini, le Mozambique, le Cameroun, la Côte d’Ivoire, le Burkina Faso, le Niger, la République démocratique du Congo, Madagascar, la Sierra Leone, le Botswana et l’Éthiopie. D’autres sources évoquent un total pouvant aller jusqu’à 19, 20 ou 22 pays, selon les actualisations et l’inclusion éventuelle d’États comme le Burundi, le Malawi, la Guinée, le Sénégal ou l’Angola. En revanche, la Zambie et le Zimbabwe auraient refusé ou retiré leur participation, dénonçant des conditions jugées excessives.



Le rapport du "Think Global Health" révèle des enjeux multiples

Selon l’Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME), le financement mondial de la santé a chuté de 21 % entre 2024 et 2025. Dans ce contexte, certains pays africains pourraient faire face à une baisse importante des financements américains tout en devant augmenter fortement leurs propres dépenses nationales.

Le rapport du "Think Global Health" cite notamment le Liberia, qui pourrait enregistrer une chute marquée, d’une année sur l’autre, des financements américains pour la santé, parallèlement à une hausse brutale des attentes en matière de cofinancement, au-delà des projections antérieures de dépenses. À l’inverse, l’accord conclu avec le Mozambique refléterait davantage la capacité budgétaire du pays.

Par ailleurs, les communiqués accompagnant ces accords traduisent, selon Think Global Health, un recentrage de l’assistance américaine vers la sécurité sanitaire, au détriment de domaines auparavant soutenus comme le planning familial, la santé maternelle et la santé des enfants. Les pays concernés pourraient continuer à financer eux-mêmes ces secteurs, mais ils pourraient aussi être amenés à privilégier les priorités fixées par Washington pour satisfaire aux exigences de cofinancement.

La majorité des accords signés concernent des pays africains. Pourtant, selon Think Global Health, les engagements du continent en matière de financement domestique de la santé restent loin des objectifs fixés depuis plus de deux décennies. L’analyse rappelle que 46 pays de l’Union africaine avaient adopté en 2001 la Déclaration d’Abuja, s’engageant à consacrer 15 % de leurs budgets publics à la santé. Or, en 2024, les gouvernements africains n’y allouaient en moyenne qu’environ 7 % de leurs budgets nationaux.

En effet, les 29 mémorandums d’entente couvrent la période 2026-2030 et représentent au moins 20,2 milliards de dollars, dont environ 37 % devraient être financés par les gouvernements bénéficiaires sur les trois à cinq prochaines années.



Des variations de financement selon les pays

Les obligations de financement varient toutefois fortement d’un pays à l’autre. D’après l’analyse, le Nigeria et le Botswana se sont engagés à financer les parts les plus importantes des dépenses prévues, soit respectivement 59 % et 78 %. Le Nigeria prévoit ainsi de cofinancer environ 3 milliards de dollars, tout en ne relevant que légèrement la part de la santé dans son budget national, de 5 % dans le projet de budget 2025 à au moins 6 % entre 2026 et 2030.

Le Botswana, à l’inverse, disposait déjà d’un niveau élevé de dépenses de santé, représentant plus de 15 % de son budget public en 2023. Mais les nouvelles exigences pourraient mettre davantage sous pression un système déjà fortement engagé dans le financement de la santé, dans un contexte économique fragilisé par le recul de l’industrie du diamant.

D’autres pays comme le Burundi, l’Eswatini, Madagascar, le Malawi ou encore le Mozambique ont, pour leur part, accepté des hausses plus modestes de leurs dépenses sanitaires par rapport à leurs niveaux de 2025. Chacun prévoit de financer moins d’un quart des montants globaux prévus dans son accord, ce qui reflète davantage leurs contraintes budgétaires, selon l’analyse.

Le Malawi, par exemple, n’avait consacré que 3 % de son budget à la santé en 2023. Le Mozambique, lui, y consacrait environ 8 %, soit plus du double. Pourtant, son engagement de cofinancement reste cinq fois inférieur à celui du Malawi, une situation que l’analyse explique par le poids très élevé de sa dette publique, évaluée à 97,2 % du PIB en 2025, soit le niveau le plus élevé parmi les pays signataires.



Une différence de structuration des accords

L’étude souligne également que les accords ne sont pas tous structurés de la même manière. Les textes complets disponibles pour huit pays africains: Cameroun, Éthiopie, Kenya, Liberia, Mozambique, Nigeria, Rwanda et Ouganda; montrent que les exigences de cofinancement augmentent chaque année par rapport à une base de 2025, tandis que la contribution américaine diminue progressivement.

Selon Think Global Health, certains pays pourraient connaître des fluctuations budgétaires susceptibles de perturber la continuité des programmes. En Éthiopie et au Rwanda, les budgets devraient varier fortement au fil du temps. Au Liberia, les financements combinés prévus chuteraient de 35 % entre 2028 et 2029 avant de remonter lors de la dernière année de l’accord.

Le Liberia et le Mozambique apparaissent parmi les cas les plus sensibles. Si les dispositions des accords sont appliquées, les dépenses totales annuelles de santé du Liberia reculeraient de 6 % d’ici 2030, tandis que celles du Mozambique baisseraient de 17 %, selon le rapport. Une telle contraction pourrait limiter la capacité de ces pays à atteindre leurs objectifs sanitaires et sécuritaires en l’absence de plans explicites de réduction des coûts.

L’étude relève aussi que certains engagements nationaux dépassent les trajectoires budgétaires jugées réalistes par l’IHME. Parmi les huit textes complets analysés, le Cameroun, le Liberia, le Nigeria et l’Ouganda apparaissent comme les pays exposés aux attentes de cofinancement les plus élevées au regard des projections de croissance de leurs budgets de santé. À l’inverse, l’Éthiopie, le Kenya, le Mozambique et le Rwanda font face à des exigences légèrement inférieures aux projections de l’institut, ce qui rendrait leur mise en œuvre plus probable.



Une aide sanitaire aux portées géopolitique énormes

Au-delà des aspects financiers, Think Global Health insiste sur la portée géopolitique de cette nouvelle politique. L’analyse souligne que les négociations non abouties avec la Zambie et le Zimbabwe, qui ont rejeté fin février les projets d’accords proposés par Washington, illustrent les tensions entourant les conditions imposées par les États-Unis. Les deux pays ont dénoncé des dispositions jugées injustes et déséquilibrées sur le partage des données.

Le cas de la Zambie est présenté comme particulièrement révélateur. Selon la même source, le département d’État américain a menacé à la mi-mars de retenir des financements consacrés au VIH via le programme PEPFAR afin de faire pression sur Lusaka pour obtenir un meilleur accès à des minerais critiques. L’analyse y voit l’exemple le plus explicite d’un accord sanitaire utilisé pour promouvoir des intérêts économiques stratégiques américains.

Toujours selon la même source, les exigences de cofinancement imposées à la Zambie auraient obligé le pays à augmenter ses dépenses nationales de santé de 1 milliard de dollars sur cinq ans.

Sur le fond, l’analyse note également une reconfiguration des priorités sanitaires américaines en Afrique. D’après un examen de la Kaiser Family Foundation (KFF) cité par Think Global Health, le VIH/sida ainsi que la santé maternelle et infantile demeurent des objectifs présents dans les nouveaux accords.



Des priorités sanitaires historiques en arrière plan

En revanche, plusieurs priorités historiques semblent moins visibles. Le paludisme, qui représentait auparavant la deuxième plus importante part de l’assistance sanitaire américaine, n’apparaît pas dans certains accords récents, souligne l’analyse. Le cas de la Côte d’Ivoire est cité : selon Think Global Health, le paludisme y représente 12,63 % des décès prématurés, soit environ six fois la moyenne mondiale.

La tuberculose semble elle aussi reléguée au second plan. Selon Think Global Health, elle n’est pas mentionnée dans les informations disponibles pour 18 accords, alors même que, d’après l’IHME, elle représentait 8,2 % des décès prématurés au Lesotho et 5,8 % au Burundi en 2023.



Quelques initiatives africaines

L’analyse indique que la mise en œuvre de ces nouveaux accords devrait être largement dominée par les gouvernements partenaires. Des exceptions existent néanmoins : l’Ouganda et le Nigeria prévoient d’associer des organisations confessionnelles à la prestation des soins, le Mozambique entend maintenir le rôle des ONG dans la lutte contre le VIH, tandis que le Cameroun prévoit de prolonger temporairement certains contrats avec ses partenaires actuels de mise en œuvre.

Pour Think Global Health, l’absence de transparence sur plusieurs textes définitifs et sur les plans de transition entretient toutefois de fortes incertitudes quant à la faisabilité réelle de ces partenariats et à la capacité des pays concernés à maintenir le financement de leurs systèmes de santé après 2030, en particulier là où les accords ne conduisent pas à une autonomie complète.