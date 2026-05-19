Dans un entretien accordé à Anadolu (AA), l’économiste et chercheur Zoré Mahamoudou estime que le choix du Kenya comme pays hôte du sommet est « très révélateur » du moment que traverse aujourd’hui la diplomatie française en Afrique

Africa Forward : entre repositionnement stratégique de Paris et affirmation souveraine africaine Dans un entretien accordé à Anadolu (AA), l’économiste et chercheur Zoré Mahamoudou estime que le choix du Kenya comme pays hôte du sommet est « très révélateur » du moment que traverse aujourd’hui la diplomatie française en Afrique

Le sommet Africa Forward , organisé les 11 et 12 mai à Nairobi, a illustré la volonté de la France de redéfinir sa relation avec le continent africain dans un contexte marqué par l’érosion de son influence au Sahel et la montée d’une contestation politique et symbolique dans plusieurs pays d’Afrique francophone.

À travers les échanges tenus au Kenya, Paris a tenté de promouvoir l’image d’un partenariat « renouvelé » et « d’égal à égal », tout en cherchant à réorienter sa diplomatie vers l’Afrique anglophone et l’Afrique de l’Est.

Dans un entretien accordé à Anadolu (AA), l’économiste et chercheur Zoré Mahamoudou estime que le choix du Kenya comme pays hôte du sommet est « très révélateur » du moment que traverse aujourd’hui la diplomatie française en Afrique. Selon lui, après les ruptures observées dans plusieurs pays sahéliens, Paris chercherait désormais à « redéployer son influence vers des espaces où son image est moins dégradée et où les relations sont moins marquées par l’histoire coloniale ».

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Le chercheur souligne toutefois que l’Afrique de l’Est constitue un espace fortement concurrentiel, déjà investi par des puissances comme la Chine, les États-Unis, l’Inde, la Türkiye ou encore les pays du Golfe. Dans ce contexte, la France ne peut plus s’appuyer sur une logique d’influence héritée, estime-t-il, mais doit convaincre « par la qualité de son offre, sa fiabilité et une relation fondée sur le respect mutuel ».

Au cœur des débats figure également la dégradation de l’image de la France auprès des jeunesses africaines. S’appuyant notamment sur les données d’Afrobarometer, Zoré Mahamoudou juge que ce malaise est désormais profond et ne peut être réduit à l’influence des réseaux sociaux ou des campagnes de désinformation étrangères.

« Il y a aujourd’hui une jeunesse africaine plus éduquée, plus ouverte sur le monde et qui compare les discours aux réalités concrètes », affirme-t-il.

L’analyste estime par ailleurs que les tensions entre Paris et les pays de l’Alliance des États du Sahel (AES) dépassent largement le cadre diplomatique ou militaire. Selon lui, la rupture est devenue « symbolique et populaire », les régimes sahéliens ayant construit une partie de leur légitimité sur une critique frontale de la France. Dans ce contexte, un rapprochement rapide apparaît peu probable.

Les propos d’Emmanuel Macron sur « l’ingratitude » de certains dirigeants africains ont également suscité des critiques. Pour Zoré Mahamoudou, ce vocabulaire renvoie à une relation déséquilibrée entre « bienfaiteur et assisté », en décalage avec les aspirations actuelles des sociétés africaines. « Dans les relations entre États, le mot ingratitude n’a pas sa place », estime-t-il.

Une autre séquence du sommet a également suscité des réactions sur les réseaux sociaux et dans plusieurs médias africains : l’agacement visible et exprimé d’Emmanuel Macron face au bruit dans la salle lors d’un panel à Nairobi. Interrompant l'intervention en cours sur scène, le président français avait dénoncé un « manque de respect » envers les intervenants, invitant les participants à quitter la salle s’ils souhaitaient poursuivre leurs discussions.

Interrogé sur cette scène, l'analyste estime qu’il ne s’agit pas nécessairement d’une attitude « volontairement colonialiste », mais souligne que « en diplomatie, ce n’est pas seulement l’intention qui compte, c’est aussi la perception ». Selon lui, cette séquence a ravivé, chez certains observateurs africains, le souvenir d’épisodes précédents ayant déjà nourri des critiques sur le ton employé par le chef de l’État français à l’égard du continent africain.

L’entretien met aussi en lumière les enjeux économiques au centre des attentes africaines. Le chercheur identifie comme priorité majeure le coût du crédit, rappelant que de nombreux États africains empruntent à des taux plusieurs fois supérieurs à ceux des économies développées, ce qui freine les investissements publics dans les infrastructures, la santé ou l’éducation.

Il plaide également pour une meilleure mobilisation des ressources internes, une lutte renforcée contre la corruption et les flux financiers illicites, ainsi qu’une transformation locale accrue des matières premières africaines afin de créer davantage de valeur sur le continent. « L’Afrique a des ressources. Ce dont elle a surtout besoin, ce sont des politiques de financement plus justes et d’un système international plus équilibré », souligne-t-il.

Enfin, Zoré Mahamoudou insiste sur le rôle stratégique que peut jouer la diaspora africaine, dont les transferts de fonds dépassent aujourd’hui l’aide publique au développement. Selon lui, cette diaspora pourrait devenir un véritable levier de développement à condition que les États africains créent un environnement favorable à l’investissement, au transfert de compétences et à une meilleure représentation politique de leurs ressortissants à l’étranger.