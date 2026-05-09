Selon la chronique du journaliste Georges Malbrunot (Le Figaro/RTL), la France, officiellement retirée du Mali depuis 2022-2023, continuerait d’agir par procuration

Un journaliste français prétend que la France aide les rebelles au Mali Selon la chronique du journaliste Georges Malbrunot (Le Figaro/RTL), la France, officiellement retirée du Mali depuis 2022-2023, continuerait d’agir par procuration

AA/Ankara



Alors que le Mali est secoué par une offensive d’une ampleur inédite, des révélations mettent en lumière un soutien indirect de la France aux rebelles touaregs, avec des conséquences potentiellement dangereuses pour la lutte antiterroriste.

Depuis le 25 avril 2026, le Front de Libération de l’Azawad (FLA), regroupement des mouvements rebelles touaregs et arabes, et le JNIM, branche officielle d’Al-Qaïda au Sahel, multiplient les attaques coordonnées sur plusieurs fronts, notamment à Kidal, Gao, Mopti et aux abords de Bamako.

Cette alliance de circonstance leur a permis de réaliser des gains territoriaux significatifs face au pouvoir d’Assimi Goïta et aux paramilitaires russes de l’Africa Corps.

Selon la chronique de Georges Malbrunot (Le Figaro/RTL) diffusée vendredi matin, la France, officiellement retirée du Mali depuis 2022-2023, continuerait d’agir par procuration.

Des ex-légionnaires ukrainiens (anciens membres de la Légion étrangère française) seraient déployés sur le terrain pour former, conseiller et appuyer militairement les forces du FLA.

En aidant les Touaregs dans le but d’affaiblir un régime hostile à la France et pro-russe, Paris contribue indirectement à renforcer un front commun où le JNIM, affilié à Al-Qaïda, qui n’est pas un groupe local anodin, bénéficie de gains territoriaux, logistiques et militaires considérables.

Le JNIM s’inscrit dans une mouvance terroriste qui a revendiqué ou inspiré de nombreux attentats en Occident ces dernières décennies, notamment à Madrid, Londres, Paris et Nice.

En cherchant à contrer l’influence russe, Paris prend-il le risque de renforcer, même indirectement, un groupe terroriste lié à Al-Qaïda, au moment où la stabilité de toute la région est gravement menacée ?

Le journaliste Wassim Nasr (France 24), a réagi sur la plateforme américaine X en reconnaissant une aide ukrainienne limitée au FLA en 2024, mais en démentant fermement que cette aide soit toujours active et en rejetant l’idée que la France soutiendrait directement ou indirectement les groupes terroristes du JNIM.

À ce stade, les autorités françaises n’ont publié aucune réaction officielle à ces allégations.