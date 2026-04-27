Tunisie : Washington approuve une vente d’équipements de sécurité frontalière pour 95 millions de dollars

AA / Washington

Le département d’État américain a annoncé lundi avoir approuvé une éventuelle vente d’équipements à la Tunisie dans le cadre de la phase III de son projet de sécurité des frontières.​​​​​​​

Le département a précisé dans un communiqué que le montant total de la transaction est estimé à 95 millions de dollars.

« La vente proposée permettra d’améliorer à long terme les capacités de défense de la Tunisie afin de protéger sa souveraineté et son intégrité territoriale, et de répondre à ses besoins en matière de défense nationale », a-t-il ajouté.

Les principaux contractants seront les entreprises L3Harris Technologies, basée en Floride, et Toyota Motor Corporation, basée au Texas.

* Traduit de l'anglais par Serap Dogansoy