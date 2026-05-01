L’exercice multinational dirigé par les États-Unis et le Maroc a impliqué plus de 30 pays

Tunisie : La portion de l’exercice militaire « African Lion » organisée en Tunisie se termine L’exercice multinational dirigé par les États-Unis et le Maroc a impliqué plus de 30 pays

AA / Tunisie / Adel Bin Ibrahim Bin Elhady Elthabt

La portion de l’exercice « African Lion 2026 » organisée en Tunisie, 22ᵉ édition du principal exercice multinational du Commandement américain pour l’Afrique (US Africa Command), s’est achevée dans la ville septentrionale de Bizerte.

Le ministère tunisien de la Défense a indiqué dans un communiqué publié jeudi que l’exercice s’est terminé mercredi en présence de responsables militaires et civils tunisiens et américains, ainsi que d’observateurs de pays amis.

Il précise que les manœuvres ont commencé le 13 avril avec la participation de plus de 500 militaires des forces armées tunisiennes et de l’armée américaine, et ont inclus des entraînements terrestres, aériens et navals, ainsi que des exercices sur le terrain dans plusieurs zones.

Le ministère a ajouté que cette 22ᵉ édition, que la Tunisie co-organise pour la neuvième fois, a atteint ses objectifs en matière de planification, d’exécution des opérations et de soutien logistique.

« Les participants ont pu améliorer leurs compétences, développer leurs capacités et renforcer l’interopérabilité ainsi que la coordination multilatérale pour faire face aux menaces non conventionnelles et répondre aux crises transfrontalières », a-t-il précisé.

« African Lion 2026 » est l’un des plus grands exercices militaires en Afrique et se déroule du 13 avril au 8 mai, avec la participation de forces de plus de 30 pays sous la direction des États-Unis et du Maroc, tandis que la Tunisie, le Ghana et le Sénégal accueillent certaines parties des manœuvres.

L’exercice, qui intègre l’intelligence artificielle et des technologies de guerre du futur, vise à renforcer la préparation opérationnelle, les capacités de lutte contre le terrorisme, ainsi qu’à répondre aux menaces transfrontalières.

*Traduit de l’anglais par Ayse Bashoruz