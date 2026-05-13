Selon le Haut-Commissariat aux droits de l’homme, une frappe aérienne menée dimanche 10 mai contre un marché dans l’État de Zamfara, dans le nord-est du Nigeria, aurait fait au moins une centaine de morts civils et de nombreux blessés.

Tchad/Nigeria: ONU réclame des enquêtes indépendantes après des bombardements meurtriers au Nigeria Selon le Haut-Commissariat aux droits de l’homme, une frappe aérienne menée dimanche 10 mai contre un marché dans l’État de Zamfara, dans le nord-est du Nigeria, aurait fait au moins une centaine de morts civils et de nombreux blessés.

Le Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l’homme, Volker Turk, a appelé mercredi à l’ouverture d’enquêtes « indépendantes, impartiales et approfondies » après des bombardements attribués aux armées nigériane et tchadienne ayant fait des dizaines de victimes civiles dans le nord-est du Nigeria.

« Il est crucial que les autorités nigérianes et tchadiennes mènent des enquêtes rapides, approfondies, indépendantes et impartiales sur ces incidents troublants », a déclaré Türk dans un communiqué publié mercredi.

Le responsable onusien a insisté sur la nécessité de traduire en justice « les responsables de toute violation, conformément aux normes internationales ».

Selon le Haut-Commissariat, une frappe aérienne menée dimanche 10 mai contre un marché dans l’État de Zamfara, dans le nord-est du Nigeria, aurait fait au moins une centaine de morts civils et de nombreux blessés.

« Je suis consterné par les informations selon lesquelles des frappes aériennes de l’armée nigériane sur un marché de l’État de Zamfara auraient tué au moins 100 civils », a affirmé Volker Türk.

Le responsable s’est également dit « alarmé et attristé » par des informations faisant état d’importantes pertes civiles lors d’opérations aériennes conduites depuis vendredi par l’armée tchadienne contre des positions de Boko Haram situées sur des îles du lac Tchad.

La région du lac Tchad, à cheval entre le Nigeria, le Niger, le Cameroun et le Tchad, est devenue depuis plus d’une décennie un bastion de groupes djihadistes, notamment Boko Haram et l’organisation État islamique en Afrique de l’Ouest (ISWAP).

Volker Türk a exhorté les forces armées des deux pays à « prendre toutes les précautions possibles pour éviter de frapper les civils », rappelant que les opérations militaires doivent être conduites dans le respect du droit international humanitaire et des droits humains.

« Les civils et leurs biens ne doivent jamais être la cible d’attaques », a-t-il insisté.

Par ailleurs, le Fonds des Nations unies pour l’enfance (UNICEF) a souligné que le conflit armé dans les États de Borno, Adamawa et Yobe, continue d’aggraver la crise humanitaire dans le nord-est nigérian.

Selon l’agence onusienne, plus de 2,3 millions de personnes déplacées internes et 2,2 millions de rapatriés vivent actuellement dans ces régions confrontées à l’insécurité persistante, au manque de services de base, aux inondations et aux épidémies.

L’UNICEF estime également que 8,4 millions de personnes, dont 5 millions d’enfants, ont besoin d’une assistance humanitaire dans le nord-est, le nord-ouest et le centre-nord du Nigeria.