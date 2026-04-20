« L’engagement du Tchad s’inscrit dans le cadre de la solidarité internationale et de secours à un pays frère dont l’existence est menacée par des gangs sans foi ni loi », a déclaré le président Mahamat Idriss Déby Itno

Tchad : N’Djamena annonce l’envoi de 1 500 soldats en Haïti dans le cadre d’une mission onusienne « L’engagement du Tchad s’inscrit dans le cadre de la solidarité internationale et de secours à un pays frère dont l’existence est menacée par des gangs sans foi ni loi », a déclaré le président Mahamat Idriss Déby Itno

AA / Bamako / Amarana Maiga

Le président tchadien Mahamat Idriss Déby Itno a annoncé, lundi, la contribution de son pays à la force multinationale déployée en Haïti, avec un contingent total de 1 500 soldats, dans le cadre d’une mission soutenue par les Nations Unies visant à lutter contre les gangs armés.

Dans une déclaration adressée aux parlementaires, le chef de l’État a souligné l’engagement historique du Tchad en faveur de la paix et de la sécurité internationales.

« Le Tchad, notre pays, se veut une république solidaire, humaniste et généreuse. Ses vertus cardinales ont été témoignées à diverses occasions dans le cadre des dynamiques internes, régionales et internationales », a-t-il affirmé.

Rappelant les précédentes interventions tchadiennes, notamment dans le bassin du lac Tchad contre Boko Haram, ainsi que les participations aux missions de paix en République démocratique du Congo, en Côte d’Ivoire et au Mali, il a insisté sur la constance de cet engagement.

« Ainsi convient-il de relever qu’au-delà des sacrifices consentis, notre pays est fier d’avoir joué sa partition pour l’instauration de la paix et de la sécurité dans ces différents pays », a-t-il ajouté.

Concernant la mission en Haïti, le président tchadien a précisé qu’elle s’inscrit dans le cadre de la résolution adoptée par le Conseil de sécurité des Nations Unies.

« Une fois de plus, [le Tchad] est sollicité par les Nations Unies pour contribuer à la restauration de la sécurité en République d’Haïti dans le cadre de la force de répression des gangs », a-t-il déclaré.

Selon lui, cette force multinationale, forte de 5 500 hommes, doit débuter ses opérations en avril 2026 pour une durée initiale de douze mois.

« Le Tchad contribuera à la dite force avec deux bataillons de 750 éléments chacun, soit un effectif total de 1 500 hommes », a précisé Mahamat Idriss Déby Itno, ajoutant qu’« un contingent de 400 hommes est déjà envoyé à Haïti dans le cadre de cette mission ».

Le président tchadien a également souligné la portée solidaire de cet engagement.

« L’engagement du Tchad s’inscrit dans le cadre de la solidarité internationale et de secours à un pays frère dont l’existence est menacée par des gangs sans foi ni loi », a-t-il affirmé.

Enfin, il a exprimé sa confiance dans les forces tchadiennes déployées sur le terrain.