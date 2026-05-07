Tchad : les autorités décrètent un deuil national de trois jours suite aux attaques de Boko Haram Au moins 23 militaires tchadiens ont été tués dans une des attaques

Les autorités tchadiennes ont décrété, mercredi, un deuil national de trois jours suite à des attaques de Boko Haram contre des positions de l’armée tchadienne dans le Lac Tchad.



« Par décret N°0835/PR/PM/2026 du 06 mai 2026, il est institué trois jours de deuil national en la mémoire des martyrs tombés sur le champ d’honneur lors des attaques des groupes terroristes, survenues les 04 et 06 mai 2026 dans la Province du Lac », a indiqué un communique du Secrétariat général du gouvernement tchadien consulté par Anadolu.



Précisant que « les journées de deuil commencent le mercredi 06 mai 2026 à minuit et prennent fin le samedi 09 mai 2026 à minuit », la même source a précisé que « durant cette période, les drapeaux sont mis en berne et toutes les activités à caractère festif sont interdites » et que « seules les musiques religieuses et les prières sont autorisées dans les médias et les lieux de culte ».



Le lundi 04 mai courant, une position de l’armée tchadienne a été victime d’une attaque attribuée à Boko Haram sur l’île de Barka Tolorom dans le Lac Tchad. Selon un bilan fourni par l’Etat major de l’armée, au moins 23 militaires ont été tués et 26 autres ont été blessés dans cette attaque.



Sur sa page Facebook, le président tchadien Mahamat Idriss Déby Itno a réagi à cette attaque et a promis que le sacrifice des soldats "ne sera jamais vain" et que "face à la barbarie, le Tchad reste debout, uni et inflexible". Toutefois, les autorités tchadiennes n’ont toujours pas donné de précisions sur l’attaque du 06 mai évoquée dans le décret annonçant le deuil de trois jours.



Groupe terroriste fondé en 2002 au Nigeria, Boko Haram mène des attaques dans presque tous les pays frontaliers du bassin du Lac Tchad, dont le Tchad, le Cameroun, le Nigeria et le Niger.

